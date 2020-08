Eljero Elia praat met Eredivisie-clubs: ‘Om te kijken wat ze willen’

Eljero Elia is bereid om te luisteren naar de aanbiedingen van ADO Den Haag en FC Twente. De aanvaller van Istanbul Basaksehir, die na de eindfase van de Europa League transfervrij zal vertrekken, werd een tijd geleden al benaderd door zijn voormalige clubs. "Ik ga (na het seizoen, red.) eerst naar Nederland toe, om de dingen te doen die ik had beloofd", zegt Elia tegenover FOX Sports.

Zowel ADO als FC Twente hoopt de 33-jarige vleugelspits binnen te halen. "Ik ga met ADO praten, en met Twente praten. Om te kijken hoe zij staan, wat ze willen, gewoon kijken wat er op mijn pad komt", zegt Elia, die zijn loopbaan in 2004 begon bij ADO, om in 2007 de overstap te maken naar Twente. Na twee uitmuntende seizoenen in Enschede begon de buitenspeler in 2009 bij Hamburger SV aan zijn eerste buitenlandse avontuur.

Elia voelt zich schatplichtig aan zijn eerste twee professionele clubs, maar lijkt niet direct happig op een terugkeer bij een van beide clubs. "Uit respect voor de clubs, wat ze voor mij hebben betekend in mijn carrière, ga ik luisteren. Ik ga ook praten met mijn zaakwaarnemer, en kijken waar mijn hart het meest ligt, waar het plaatje voor mij klopt. Dan ga ik een keuze maken."

Naast ADO en Twente werd Elia onlangs door Arjen Robben gepolst om naar FC Groningen te komen. "Of ik hem al terug heb gebeld? Nee, hij heeft tegen me gezegd: 'Je bent altijd welkom bij FC Groningen, dus als je naar Groningen wilt, laat het maar weten, dan gaan we er werk van maken'", aldus Elia, die daar verder niet op in lijkt te willen gaan. Een week geleden werd de dertigvoudig Oranje-international overigens in de Turkse media gelinkt aan Fenerbahçe.