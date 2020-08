La Gazzetta dello Sport claimt bod van PSV van 15 miljoen euro

Diverse Aziatische media claimden anderhalve maand geleden dat Tottenham Hotspur de beste papieren heeft om aan de haal te gaan met de komst van Min-Jae Kim en onder meer PSV het nakijken gaat geven in de strijd om de Zuid-Koreaanse centrumverdediger van Beijing Guoan. PSV lijkt zich echter niet gewonnen te geven, want volgens La Gazzetta dello Sport heeft de Eindhovense club liefst vijftien miljoen euro over voor Kim.

De Italiaanse sportkrant maakt maandagavond melding van de belangstelling van Lazio voor Kim, maar benadrukt tegelijkertijd dat de concurrentie in strijd om de 23-jarige stopper niet mals is. La Gazzetta dello Sport noemt onder meer Tottenham Hotspur, RB Leipzig en PSV als geïnteresseerde clubs en claimt dat de Eindhovenaren zelfs al een bod van vijftien miljoen euro hebben neergelegd bij Beijing Guoan.

Kim is een bekende van nieuwbakken PSV-trainer Roger Schmidt. Laatstgenoemde werkte vanaf januari 2019 bij Beijing Guoan een halfjaar samen met de dertigvoudig international van Zuid-Korea en ziet naar verluidt wel heil in een hereniging. The Guardian wist in juni echter te melden dat Kim zijn loopbaan het liefst vervolgt in Engeland, terwijl Korean Broadcasting System zelfs specifiek Tottenham Hotspur noemde als belangrijkste gegadigde.

Voorlopig is een vertrek van Kim uit China echter niet aan de orde, zo stelt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad via Twitter. "Min-Jae Kim mag van zijn huidige club niet weg. Maar goed, de transferperiode duurt nog lang en wordt een kwestie van lange adem. PSV volgt hem zeker, maar de kans op succes lijkt me minimaal", reageert hij desgevraagd op het gerucht van La Gazzetta dello Sport.