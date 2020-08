Real Madrid kan prachtige transfersom ruiken: Chelsea meldt zich aan het front

Sergio Reguilón gaat Real Madrid deze zomer vermoedelijk een zeer fraaie transfersom opleveren. De 23-jarige linksback gaat vrijwel zeker vertrekken uit het Santiago Bernabéu, maar onduidelijk is nog wat zijn nieuwe bestemming wordt. Everton heeft reeds een bod van twintig miljoen euro uitgebracht op Reguilón, maar nu heeft ook Chelsea zich naar verluidt gemeld aan het front.

Het is inmiddels algemeen bekend dat Chelsea naarstig op zoek is naar een nieuwe linksback. Trainer Frank Lampard maakte dit seizoen afwisselend gebruik van Marcos Alonso en Emerson Palmieri, maar geen van beiden voldoet kennelijk. The Blues zouden zich het liefst versterken met Ben Chilwell, maar die lijkt onhaalbaar, doordat zijn club Leicester City aast op een transfersom van ongeveer negentig miljoen euro.

De afgelopen maanden werd in Engeland onder anderen Nicolás Tagliafico van Ajax genoemd als alternatief voor Chilwell, maar de komst van Argentijn lijkt met de dag minder prioriteit te hebben voor de Londenaren. Sky Sports weet maandagavond zelfs te melden dat Reguilón nu als het belangrijkste alternatief op de linksbackpositie geldt, indien de komst van Chilwell daadwerkelijk financieel onhaalbaar blijkt.

Reguilón werd de voorbije voetbaljaargang door Real Madrid verhuurd aan Sevilla en maakte een uitstekende indruk in Andalusië. De selectie van Real Madrid herbergt met Ferland Mendy en Marcelo echter twee gerespecteerde linksbacks, waardoor Reguilón mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. Reguilón staat er goed op in Europa en lijkt Real Madrid de hoofdprijs op te gaan leveren, gezien de inmenging van Chelsea in de transfersoap en het feit dat zijn contract in de Spaanse hoofdstuk nog drie seizoenen doorloopt.