Fred Grim zichtbaar geïrriteerd voor de camera over wedstrijd tegen Ajax

RKC Waalwijk begint zaterdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een oefenwedstrijd tegen Ajax. Trainer Fred Grim steekt voor de camera's van FOX Sports zijn irritatie over de timing van het duel niet onder stoelen of banken. "Gaan we het nu over Ajax hebben, of gaan we het over de voorbereiding hebben?", vraagt de oefenmeester zichtbaar geïrriteerd aan de verslaggever.

Grim had de voorbereiding liever geopend tegen een tegenstander van minder allure. "Het is een wedstrijd die je normaal gesproken niet als eerste speelt in een normale voorbereiding. Maar alles is anders, daar moet je rekening mee houden", aldus de coach, die de vraag krijgt of hij spelen tegen Ajax dan niet 'leuk' vindt. "Het gaat er niet om of het leuk is, het gaat erom of het goed is voor je groep, om bepaalde stappen te kunnen nemen in je voorbereiding. En normaal gesproken start je niet met Ajax."

Ook Anas Tahiri verschijnt voor de camera van de Eredivisie-zender. De middenvelder van RKC, die in de belangstelling staat van Besiktas, ziet het duel met Ajax juist wél zitten. "Waarom moeten we bang zijn?", vraagt de 25-jarige Marokkaanse Belg. "Het is Ajax, maar het is altijd leuk om tegen ze te spelen. Ik denk dat het een goede wedstrijdvoorbereiding voor ons is." Tahiri, in het afgelopen Eredivisie-seizoen goed voor 3 goals en 1 assist in 23 wedstrijden, bevestigt verder de belangstelling van Besiktas.

"Ja, er is concrete interesse, maar ik wil daar niet te veel over zeggen. Ik laat het aan de club en aan mijn zaakwaarnemer om dat te regelen. Ik kreeg tijdens mijn vakantie een belletje over de interesse, dat was onverwacht. Het is altijd leuk dat zo'n grote club interesse heeft." Grim hoopt Tahiri nog een jaar in Waalwijk te houden. "Hij is een jonge speler die de potentie heeft om een vervolgstap te maken, maar als ik heel eerlijk ben, zou het voor zijn ontwikkeling beter zijn om bij ons te blijven. Dat heb ik hem ook al een keer gezegd."