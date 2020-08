Eredivisie-scheidsrechters dreigen met rood bij overtreden coronaregels

De coronacrisis is nog altijd niet bezworen en daar zullen ook de voetballers rekening mee moeten houden bij de hervatting van de Eredivisie, volgende maand. Op het opzettelijk hoesten in de richting van spelers of scheidsrechters zal namelijk een forse straf staan: een directe rode kaart.

Onlangs werd bekend dat het opzettelijk hoesten in de richting van spelers of scheidsrechters volgend seizoen in Engeland tot een rode kaart zal leiden en ook in Nederland zal hard worden opgetreden indien dergelijke situaties zich voordoen op het veld. "We snappen de insteek van de Engelse bond. Echter, kunnen we ons niet voorstellen dat spelers opzettelijk in iemands gezicht hoesten. Maar ook wij zullen moeten gaan kijken hoe met zulke situaties om te gaan", zo laat een woordvoerder van de KNVB weten aan VTBL.

Een 'vooraanstaande scheidsrechter die niet bij naam genoemd wil worden' garandeert dat het overtreden van de coronaregels bestraft zal worden met een rode kaart. "Ik zou vragen of 'ie wel goed bij zijn hoofd is. Als een speler het echt bewust doet, dan is dat rood. Mensen kunnen er ziek van worden en gaan er zelfs aan dood, dus voor mij is er geen twijfel. Ik ga er overigens wel vanuit dat de KNVB nog met richtlijnen komt hierover."

Ook een andere scheidsrechter die niet bij naam genoemd wil worden heeft begrip voor de verregaande maatregel die in Engeland is afgekondigd. "Als je het opzettelijk doet en van heel dichtbij, wetende dat je daarmee corona kan overbrengen op je tegenstander of scheidsrechter, dan is dat natuurlijk erg onsportief en gevaarlijk voor de gezondheid."