Kolo Touré onthult: ‘Je kunt Virgil van Dijk pakken op één zwakke plek’

Virgil van Dijk heeft zich in tweeënhalfjaar bij Liverpool bewezen als 'ongelofelijke topspeler', zo vindt voormalig verdediger Kolo Touré. De Ivoriaan, die in zijn nadagen zelf drie seizoenen uitkwam voor the Reds, vindt Van Dijk in bijna alle aspecten van het verdedigen top, maar ziet één duidelijke zwakte bij de aanvoerder van Oranje: één-tegen-één-situaties.

"Hij is een ongelofelijke speler, een topspeler", aldus Touré, die momenteel actief is als assistent-manager van Brendan Rodgers bij Leicester City, tegenover Stats Perform. "Hij heeft snelheid, lengte, hij kan springen en heeft techniek... Hij kan het spel verschuiven met zijn lange ballen, hij heeft alles!" Toch heeft Touré een punt van kritiek. "Ik heb hem niet vaak één-tegen-één zien komen tegen aanvallers. In mijn optiek is dat zijn zwakte."

"Hij is heel lang en als je echt op hem afgaat met de bal aan de voet, heeft hij het moeilijk, maar hij is wel heel slim", zegt de 120-voudig international. "Hij laat zich zo goed uitzakken. Maar als je echt agressief het één-tegen-één-duel opzoekt, denk ik dat hij te pakken is." In het algemeen spreekt Touré echter vol lof over Van Dijk. "Hij is een heel slimme speler, en hij heeft Joe Gomez aan zijn zijde, goede spelers die hem ondersteunen. Met goede spelers om je heen wordt het spel ook makkelijker."

Touré was zelf onderdeel van het Liverpool dat in 2014 op het laatste moment het kampioenschap verspeelde, nadat the Reds na een knullige glijpartij van Steven Gerrard een cruciale nederlaag leden bij Chelsea (2-0). Dat Liverpool dit jaar alsnog de titel pakte, doet Touré goed. "Absoluut, het heelt de pijn van 2014", zegt de Afrikaan, die tussen 2013 en 2016 voor Liverpool uitkwam. "Ik heb daar een geweldige tijd gehad. Veel spelers met wie ik heb gespeeld zijn dit jaar kampioen geworden. Ik ben blij voor ze."