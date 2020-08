Arda Turan (33) maakt spectaculaire rentree voor 15.000 euro per wedstrijd

Arda Turan lijkt na liefst negen jaar terug te keren bij Galatasaray. De momenteel clubloze aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft volgens diverse media uit Turkije een akkoord bereikt met zijn jeugdliefde over een terugkeer als speler. Turan gaat naar verluidt een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar tekenen bij Cim Bom, maar zal geen basissalaris ontvangen.

Turan speelde zijn laatste wedstrijd op 1 december van het vorige kalenderjaar namens Istanbul Basaksehir tegen Antalyaspor. De begaafde rechtspoot werd in de winter van 2018 voor een beoogde periode van tweeënhalf jaar door Barcelona verhuurd aan de Uilen, maar vertrok afgelopen januari plots. Doordat zijn contract bij Barcelona afgelopen maand ten einde liep, is Turan momenteel transfervrij.

De honderdvoudig international van Turkije is met zijn 33 jaar op leeftijd, maar toch durft Galatasaray het aan om hem weer in de armen te sluiten. Turan staat volgens onder meer Ajansspor op het punt een prestatiecontract te tekenen met de club waar hij zijn carrière begon en waarvoor hij uiteindelijk 191 wedstrijden speelde (44 doelpunten en 76 assists). Hij zal geen basissalaris ontvangen, maar kan wel rekenen op een premie van 15.000 euro voor elke wedstrijd die hij speelt. Daarnaast is een akkoord bereikt over diverse andere bonussen, zoals een kampioensbonus.

Turan speelde tot medio 2011 voor Galatasaray en vertrok toen voor een bedrag van ongeveer dertien miljoen euro naar Atlético Madrid. Hij beleefde vier succesvolle seizoenen in Madrid en verkaste vervolgens voor liefst 34 miljoen euro naar Barcelona. In het Camp Nou flopte Turan echter: in 5 jaar tijd kwam hij niet vedrer dan 55 optredens (15 doelpunten en 11 assists) voor de Catalanen.