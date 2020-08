Moreno Rutten keert na buitenlands avontuur terug op Nederlandse velden

Moreno Rutten keert terug op de Nederlandse velden. NAC Breda maakt maandag via de officiële kanalen namelijk bekend de verdediger annex middenvelder voor drie jaar vastgelegd te hebben. Rutten komt transfervrij over van het Italiaanse Crotone, waar zijn contract onlangs was ontbonden.

Rutten verkaste vorig jaar van VVV-Venlo naar Crotone, maar beleefde uiteindelijk geen succesvolle periode in Italië. Hij speelde de voorbije voetbaljaargang slechts vier wedstrijden in de Serie B, telkens als invaller en in totaal slechts 26 minuten, en werd uiteindelijk uit zijn sportieve lijden verlost doordat zijn contract werd ontbonden.

Rutten gaat bij NAC samenwerken met Maurice Steijn, tussen 2015 en 2019 ook al zijn trainer bij VVV-Venlo. "Onlangs werd ik gebeld door Maurice Steijn of ik interesse had om naar NAC te komen. NAC is een fantastische club. Ik kom zelf uit Brabant, dus ik ken NAC goed. Ik heb met Anthony Lurling gespeeld en heb bij zijn afscheidswedstrijd mogen spelen in het stadion, dat heeft wel een beetje de doorslag gegeven", zegt de 27-jarige Rutten op de website van de Keuken Kampioen Divisie-club.

Rutten, die verder in Nederland voor FC Den Bosch speelde, noemt zichzelf 'een moderne back die graag opkomt, maar ook op het middenveld kan spelen'. Dat wordt onderschreven door Steijn. "Hij is een multifunctionele speler, die zowel links- als rechtsback kan spelen. Maar hij is ook op het middenveld inzetbaar. Hij weet hoe het is om in de Eerste Divisie te spelen en om kampioen te worden. Daarnaast heeft hij de nodige Eredivisie-wedstrijden gespeeld. Hij neemt dus een heel wat ervaring met zich mee", aldus de oefenmeester.