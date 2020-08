Heracles haalt gewenste defensieve versterking op bij Borussia Dortmund

Heracles Almelo heeft zich maandagmiddag versterkt met Marco Rente. De Twentenaren maken via de officiële kanalen melding van de komst van de 23-jarige centrale verdediger, die overkomt van Borussia Dortmund. Rente heeft zich voor drie jaar verbonden aan zijn nieuwe werkgever. In de deal is ook de optie opgenomen om de samenwerking met nog een jaar te verlengen.

Rente maakte twee jaar geleden de gang van TuS Erndtebrück naar Dortmund, waar hij de afgelopen jaren bij het tweede meespeelde. In de Regionalliga West, het vierde niveau van Duitsland, kwam hij in de afgelopen twee seizoenen tot 46 wedstrijden. Vorig seizoen zat hij ook viermaal op de bank bij de hoofdmacht van die Borussen tijdens wedstrijden in de Bundesliga. Tot een officieel debuut is het echter niet gekomen voor Rente.

“Heracles staat bekend als een club waar je als speler tijd en ruimte krijgt om te groeien. Gesprekken met Tim Gilissen en trainer Frank Wormuth hebben dat bevestigd. Ik wil hier een volgende stap in mijn ontwikkeling maken en zo mijn bijdrage leveren aan de prestaties van de club”, reageert de nieuwkomer op zijn nieuwe avontuur.

Heracles was in de markt voor een nieuwe centrale verdediger na het vertrek van onder meer Dario Van den Buijs en Maximilian Rossmann en de verwachting is dat er nog meer stoppers aangetrokken zullen worden. Verder verzekerden de Almeloërs zich al van de komst van Rai Vloet, Noah Fadiga en Sinan Bakis, terwijl ook de eerder van Spezia gehuurde Delano Burgzorg definitief is aangetrokken.