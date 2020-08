Promes enthousiast over nieuwkomer: ‘Je kan zien dat hij kan voetballen’

Quincy Promes stond zaterdag weer op het trainingsveld bij Ajax en hij kwam daar voor het eerst aanwinst Antony tegen. De Braziliaanse nieuwkomer stelt zich in de kleedkamer nog wat bescheiden op, maar laat op het veld zijn kunsten al wel zien. Promes is te spreken over de kwaliteiten van de aanvaller, met wie hij mogelijk eenzelfde connectie kan vormen als hij had met de vertrokken Hakim Ziyech.