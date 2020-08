FIFA-reeks raakt na Juventus volgende club van naam kwijt

AS Roma is niet langer onder die naam te gebruiken in het populaire computerspel FIFA 21, zo maakt EA Sports maandagmiddag wereldkundig. AS Roma gaat verder onder de naam Roma FC, al blijven de spelersnamen onveranderd. Naast de clubnaam ondergaan ook de shirts en het logo een transformatie. Over de plotselinge breuk worden verder geen mededelingen gedaan door beide partijen.

"We willen iedereen bij AS Roma hartelijk bedanken voor de jarenlange samenwerking", zo valt te lezen in het persbericht van EA Sports. Roma FC is voor liefhebbers van FIFA 21 te gebruiken voor de onderdelen Kick-Off, Career Mode, FIFA Ultimate Team and VOLTA FOOTBALL. De naam van het stadion is gewijzigd naar Stadio Olympik. Het is de tweede Italiaanse topclub die niet langer in FIFA voorkomt. In FIFA 20 ging Juventus al door het leven als Piemonte Calcio, tot teleurstelling van veel gebruikers.

EA Sports maakt maandag verder bekend dat er een meerjarige overeenkomst is gesloten met zowel AC Milan als Internazionale. "Het blijven verbeteren van strategische clubpartnerships in Italië is cruciaal voor onze visie en toewijding om de liefde voor de sport te vergroten, en in dit geval voetbal wereldwijd, middels authentieke interactieve ervaringen", verklaart Nick Wlodyka, vice-voorzitter van EA Sports FIFA. "We kijken ernaar uit om de supporters de komende jaren een innovatieve en interactieve FIFA-ervaring te bieden."