Spectaculaire transformatie bij Feyenoord: ‘Ik ben na Haps nu de snelste’

Wouter Burger kwam in de tweede helft van afgelopen seizoen vanwege de coronacrisis tot slechts zeven wedstrijden als huurling van Excelsior. De pas negentienjarige middenvelder heeft echter niet stilgezeten tijdens de voetballoze periode. De bij Feyenoord teruggekeerde Burger bezocht zeer regelmatig de sportschool en is daardoor maar liefst tien kilo aan spiermassa rijker.

"Dat heb ik in een jaar tijd voor elkaar gekregen", verklaart Burger maandag tegenover RTV Rijnmond. "Ik zat vorig jaar op 72 kilo toen ik in de basis stond bij Feyenoord en nu is dat 80 kilo, en het vetpercentage is ook iets naar beneden gegaan. De spiermassa is tien kilo omhoog. Dat is ongelooflijk veel en dat voel ik ook. Ik merk dat ik sterker ben in de duels." Om er enigszins met een kwinkslag aan toe te voegen: "Ik ben na Ridgeciano Haps op dertig meter de snelste speler in de selectie. Dat had niemand verwacht, ik zelf ook niet."

Eerste interview met Christian Conteh

"Dat zijn leuke dingen, maar uiteindelijk moet het met de bal gebeuren", benadrukt de ambitieuze Burger. "Ik wil laten zien dat die kleine dingetjes mij een betere voetballer hebben gemaakt. Ik kan niet wachten om dat te laten zien." Burger, met een contract tot de zomer van 2023 in De Kuip, kwam tot dusver tot dertien wedstrijden in het shirt van Feyenoord, inclusief vijf wedstrijden in Europees verband. De middenvelder gebruikt de voorbereiding om trainer Dick Advocaat te overtuigen van zijn kwaliteiten. Een nieuwe verhuurperiode is niet aan de orde.

"Tot nu toe hebben wij vijf middenvelders, dus er is ook geen ruimte om weg te gaan", verduidelijkt Burger. "Ik wil graag meer spelen en ik denk dat ik daar dit jaar meer kansen voor zal krijgen, ook omdat we veel wedstrijden gaan spelen. Die minuten gaan sowieso komen. Ik zal niet zeggen dat ik gelijk basisspeler ben, want uiteindelijk moet ik het gewoon laten zien. Als het niet gelijk is dan misschien na tien wedstrijden. Ik moet gewoon laten zien dat ik er klaar voor ben, meer kan ik niet doen", zo besluit Burger.