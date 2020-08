Hélène Hendriks: ‘Ik heb Wilfred zeker wel verteld wat ik ervan vond’

Vorige week werd bekendgemaakt dat Veronica Inside door toedoen van Talpa-baas John de Mol in september weer in de originele bezetting met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen op televisie terug zal keren. In eerste instantie leek dit niet meer tot de opties te behoren na een flinke ruzie tussen Genee aan de ene kant en Derksen en Van der Gijp aan de andere kant. Er werd zelfs geopperd dat Genee vervangen zou worden door een andere presentator, met Hélène Hendriks als een van de genoemde namen.

De presentatrice van onder meer FOX Sports laat maandag op NPO Radio 1 weten niet al te veel kwijt te willen over de hele kwestie: “Dan wordt het weer een storm, want het gaat opgepikt worden. Bovendien vind ik het ook niet zo relevant wat ik vind, omdat het namelijk om die drie hoofdrolspelers gaat”, legt Hendriks uit.

Ze heeft in gesprek met Genee echter wel een duit in het zakje gedaan: “Ik heb wel met Wilfred gezeten en koffiegedronken en heb hem zeker wel verteld wat ik ervan vond. Ik heb het binnenskamers gehouden.” Derksen wilde in eerste instantie eigenlijk niet verder met Genee als presentator en had volgens de geruchten een voorkeur voor Hendriks als diens opvolger. Ook dit is ter sprake gekomen tijdens het onderhoud dat zij met Genee had, zo verzekert de voormalig hockeyster: “Ik denk niet dat hij dan zou denken: wat flikt ze me nou?”

Hendriks is blij dat de drie uiteindelijk weer met elkaar in de studio zullen gaan zitten: “Het is gelukt, weliswaar onder leiding van John de Mol, maar ze gaan door. Ik vind dat heel fijn, want ik vind het een heel leuk programma.” Veronica Inside zal vanaf 11 september weer te zien zijn.