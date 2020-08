FC Twente strikt 1.92 meter lange spits als zesde aanwinst

Alexander Jeremejeff is op weg naar FC Twente, zo verzekert TC Tubantia. De verwachting is dat de huurdeal van de van Dynamo Dresden afkomstige aanvaller maandag wordt afgerond. Alleen de medische keuring van de 26-jarige spits in de Grolsch Veste kan nog voor roet in het eten zorgen.

FC Twente heeft een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst met de Duitse club. "En die is voor ons te betalen", benadrukt technisch directeur Jan Streuer in een reactie aan bovengenoemde krant. De Twente-bestuurder omschrijft de beoogde nieuwe aanvalsleider als ‘een intelligente speler’. "Hij is 1.92 meter, maar geen stormram. Hij kan echt heel goed voetballen."

Jeremejeff, die afgelopen seizoen met Dynamo Dresden uit de 2. Bundesliga degradeerde, beschikt in Duitsland over een doorlopend contract tot medio 2022. In het shirt van Dresden kwam de boomlange aanvaller tot 4 doelpunten en 3 assists in 24 wedstrijden. Eerder in zijn loopbaan diende Jeremejeff, met één interland voor Zweden achter zijn naam staan, onder meer BK Häcken en Malmö FF in zijn thuisland.

Mocht Jeremejeff daadwerkelijk bij FC Twente tekenen, dan is hij de zesde aankoop voor aankomend seizoen. Streuer wist in een eerder stadium al Lazaros Lamprou, Gijs Smal, Vaclav Cerny, Kik Pierie en Nathan Markelo naar Enschede te halen. Daarnaast hoopt de bestuurder Danilo Pereira op huurbasis over te nemen van Ajax.