Media en politici verafschuwen Scholes voor organiseren lockdown-party

Paul Scholes heeft de regels omtrent de lockdown in Groot-Brittannië overtreden, zo weet onder meer The Independent maandag te melden. De voormalig middenvelder van Manchester United organiseerde afgelopen vrijdag in zijn huis in Oldham een verjaardagsfeestje voor zijn zoon, juist op de dag dat de coronamaatregelen in de Greater Manchester-regio waren aangescherpt door de overheid. De politie heeft inmiddels contact opgenomen met Scholes.

Door de nieuwe maatregelen waren bijeenkomsten in huizen en tuinen juist verboden. Bovengenoemde krant meldt tevens dat de inmiddels 45-jarige Scholes een t-shirt droeg met daarop de tekst ‘Lockdown Live’, evenals zijn 21-jarige zoon Arron. Diens dochter Alicia was ook aanwezig op het feestje, dat naar verluidt zeven uur duurde. Er was een DJ aanwezig en de lockdown party werd bezocht door tientallen jongeren. Veel Engelse media spreken schande van de actie van de 'egoïstische' Scholes.

De politie in de Greater Manchester-regio heeft inmiddels een verklaring afgegeven. "Afgelopen zondag zijn wij op de hoogte gebracht van het feit dat de coronaregels waren overtreden in een huis in Oldham. We hebben de klacht serieus genomen en gelijk enkele politieagenten naar de woning gestuurd. Aldaar zijn de regels inzake de coronacrisis uitgelegd en er is tevens gevraagd om op een vreedzame manier mee te werken." In Oldham zijn vorige week 148 nieuwe coronabesmettingen gemeld, het op één na hoogste aantal in Engeland.

Scholes heeft zelf nog niet gereageerd op het voorval van vorige week vrijdag. De lokale politicus Andrew Bridgen reageerde tegenover The Sun vol afschuw over het door Scholes georganiseerde feestje. "Van iemand met 66 interlands voor Engeland achter zijn naam mag je toch wel een verantwoordelijke houding verwachten. De mensen in Oldham zijn zich er heel goed van bewust dat roekeloos gedrag zoals dit ervoor zorgt dat de lockdown terugkeert."