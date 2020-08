Ten Hag lovend over mogelijke opvolger Veltman: ‘Hij heeft het goed gedaan’

Joël Veltman ruilde Ajax vorige week in voor Brighton & Hove Albion. Trainer Erik ten Hag grijpt de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan om een geschikte vervanger te vinden voor de multifunctionele verdediger, met Jurriën Timber als een belangrijke gegadigde. De pas twintigjarige verdediger debuteerde kort voor de coronacrisis in de uitwedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen en liet destijds een goede indruk achter op Ten Hag.

Timber krijgt zeker kansen van de Ajax-trainer, ondanks de concurrentie van onder meer Perr Schuurs en Edson Álvarez. "De kans was heel groot geweest dat Jurriën de wedstrijd ná Heerenveen ook had gespeeld", benadrukt Ten Hag in gesprek met Het Parool. "Dan kun je in een serie wedstrijden ­terechtkomen en een vaste plek afdwingen. Die kans werd hem nu ontnomen. Maar hij moet het vooral positief benaderen. Hij heeft zijn kans gekregen en het goed gedaan. Dat is gezien, ook door mij, ik neem het mee het nieuwe seizoen in. Dat moet hij ook doen."

De nog jonge en onervaren Timber is één van de spelers voor de toekomst, weet ook Ten Hag. Laatstgenoemde hoopt dan ook dat de verdediger zijn tot 2021 lopende contract binnenkort verlengd, net zoals onder meer Ryan Gravenberch en Naci Ünüvar onlangs hebben gedaan. Er wordt in ieder geval gesproken met het management van Timber en dienst broer Quinten. Ook Brian Brobbey, Sontje Hansen en Kenneth Taylor praten met de Ajax-leiding. Ten Hag heeft vertrouwen op een goede afloop. "Ze hebben inmiddels getekend of ze zijn zover dat ze binnenkort gaan tekenen."

Voor de opvolging van de naar Chelsea vertrokken Hakim Ziyech zijn Antony en Mohammed Kudus in beeld, al wil Ten Hag het multifunctionele tweetal geen extra druk opleggen. "Je moet ze niet in een hokje plaatsen. Ze kunnen op veel posities een bijdrage leveren. Ze zijn creatief, vaardige dribbelaars, snel, doelgericht", aldus de oefenmeester van de Amsterdamse club, die de zomeraankopen de komende tijd rustig aan het grote werk wil laten ruiken. "We moeten ze allebei de tijd gunnen."