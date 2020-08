‘‘Man die nooit voor Barça wilde werken’ topkandidaat bij ontslag van Setién'

Indien Quique Setién aan het eind van het seizoen zijn congé krijgt bij Barcelona, is Mauricio Pochettino volgens de Daily Mail de voornaamste kandidaat om het stokje over te nemen. De 48-jarige Argentijnse oefenmeester zit zonder club sinds zijn vertrek bij Tottenham Hotspur. Een eventuele aanstelling van Pochettino bij Barcelona zou pikant zijn, omdat hij in het verleden uitsprak nooit voor de Catalanen te willen werken.

Pochettino bracht een groot deel van zijn carrière door bij Espanyol. Als speler was de Argentijn tussen 1994 en 2001 en tussen 2004 en 2006 actief bij de eveneens uit Barcelona afkomstige club. In 2006 zette hij bij Espanyol een punt achter zijn loopbaan, waarna hij in 2009 als trainer terugkeerde in het RCDE Stadium. Pochettino werkte tot 2012 voor zijn oude liefde, waarna hij via Southampton bij Tottenham Hotspur terechtkwam. Sinds hij the Spurs in november 2019 achter zich liet, zit hij zonder club.

Zijn naam wordt al een tijdje genoemd bij Barcelona. Pochettino zou ook kandidaat zijn geweest na het vertrek van Ernesto Valverde in januari van dit jaar. De Catalanen gingen echter in zee met Setién, die nog een contract tot medio 2022 heeft. Er is de laatste tijd meer dan eens gespeculeerd over de positie van de 61-jarige oefenmeester, omdat hem aangerekend wordt dat Barcelona het kampioenschap aan Real Madrid moest laten. Er wordt gesuggereerd dat Setién zijn biezen kan pakken als Barcelona er niet in slaagt om de Champions League te winnen. De Catalanen moeten om te beginnen eerst de return in de achtste finale tegen Napoli zien te overleven.

Als Setién ontslagen wordt, zou de naam van Pochettino bovenaan het verlanglijstje staan. Hij zei ooit dat hij liever in Argentinië op een boerderij zou willen werken dan trainer te worden in het Camp Nou, al zwakte hij die uitspraak recent in een interview met El País al enigszins af door te stellen dat hij een dergelijk statement niet had moeten maken en 'je nooit weet wat er gebeurt'. Voor de eventuele opvolging van Setién werden eerder de namen van onder meer Xavi en Ronald Koeman genoemd. Mocht Pochettino deze zomer daadwerkelijk het stokje overnemen van Setién, wacht er volgend seizoen in LaLiga in ieder geval nog geen weerzien met Espanyol. De club uit Barcelona degradeerde namelijk in de voorbije jaargang.