‘Memphis Depay vormt sleutel tot recordtransfer van 120 miljoen euro’

Manchester United werkt al een tijdje aan de komst van Jadon Sancho, maar de onderhandelingen met Borussia Dortmund verlopen niet eenvoudig. Die Borussen zijn alleen tegen de absolute hoofdprijs bereid om afscheid te nemen van de twintigjarige vleugelaanvaller. The Sun bombardeert Memphis Depay maandagochtend tot de sleutel tot een toptransfer van Sancho naar Manchester United.

BILD noemde Depay vorige week al als opvolger van Sancho en de Engelse boulevardkrant beaamt dat de Nederlandse aanvaller in beeld is bij Borussia Dortmund. The Sun denkt zelfs dat die Borussen pas bereid zijn om mee te werken aan een vertrek van Sancho op het moment dat met Depay zijn opvolger al binnengehaald is. Depay ligt nog maar voor een jaar vast bij Olympique Lyon en zou bij het mislopen van Europees voetbal absoluut willen vertrekken. Les Gones kunnen alleen nog een Europees ticket pakken als de Champions League gewonnen wordt en op die ingewikkelde missie vormt de return tegen Juventus met een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd op zak de eerste horde.

Volgens The Sun is Manchester United voorlopig niet bereid om te voldoen aan de forse eisen van Borussia Dortmund, dat 120 miljoen euro verlangt voor het nog tot medio 2022 lopende contract van Sancho. Dat ligt enigszins in de lijn met de berichtgeving van BILD, al meldt de Duitse krant dat the Red Devils inmiddels wel bereid zijn om het forse bedrag naar Borussia Dortmund over te maken. Manchester United kan de 120 miljoen euro echter niet in één keer ophoesten en heeft naar verluidt voorgesteld om dit in drie delen te doen, waarmee op creatieve wijze alsnog de duurste inkomende transfer in de clubgeschiedenis kan worden gerealiseerd.

Borussia Dortmund zou dan deze zomer een bedrag van zeventig miljoen euro tegemoet zien. Volgend jaar maakt Manchester United dan nog eens dertig miljoen euro over, om de transfersom in de zomer van 2022 met een bedrag van twintig miljoen euro compleet te maken. Die Borussen zouden niet bij voorbaat ‘nee’ zeggen tegen dit aanbod van Manchester United, al moet er wel voor 10 augustus een besluit genomen worden over de toekomst van Sancho. Indien beide partijen er voor die tijd niet zijn uitgekomen, blijft Sancho deze zomer ‘gewoon’ bij Borussia Dortmund.