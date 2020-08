Couppoging Real Madrid mislukte: details van megacontract liggen op straat

Robert Lewandowski kon in 2014 een megacontract tekenen bij Real Madrid. Het Poolse Onet Sport heeft documenten onthuld waaruit blijkt dat de spits in Spanje kon tekenen voor een contract ter waarde van in totaal 75 miljoen euro. Lewandowski, in 2013 nog speler van Borussia Dortmund, had echter al een mondeling akkoord met Bayern München en besloot na nieuwe onderhandelingen transfervrij over te stappen naar der Rekordmeister.

In december 2013 stuurde Real Madrid een contract op naar de entourage van de Pool. Onet Sport heeft de documenten in handen gekregen en onthult dat de aanvaller een topcontract kreeg voorgeschoteld. Voorzitter Florentino Pérez was namelijk bereid ver te gaan in de strijd om de spits. De preses van Real was vastbesloten Lewandowski te halen nadat de aanvaller in april 2013 Real vernederde door vier keer te scoren in de halve finale van de Champions League: 4-1.

Bij de return in Madrid benaderde Pérez Lewandowski met de vraag of de aanvaller voor de Koninklijke wilde spelen. De spits verwees naar zijn zaakwaarnemer, waarna Real werk maakte van de komst van de topschutter. Real bood in december 2013 een zesjarige deal met een brutosalaris van 8.609.590 euro per seizoen. Daarnaast zou Lewandowski een tekenbonus krijgen van 10.957.650 euro. Voor het gebruik van vijftig procent van de portretrechten zou men eenmalig 1,9 miljoen euro betalen, met daarbovenop ieder seizoen een bedrag van 1,5 miljoen.

Er was sprake van een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro. Bovendien waren er diverse clausules en speciale afspraken opgesteld in het contract. Lewandowski mocht bijvoorbeeld geen 'gevaarlijke sporten' als skiën en skydiven uitoefenen. Cezary Kucharski, in 2013 adviseur van Lewandowski, erkende in juni bij Futbolownia reeds dat Real alles uit de kast trok.

"De financiële vooruitzichten waren bij Real beter dan bij Bayern", aldus de oud-voetballer, die Lewandowski echter benadrukte dat hij in Madrid de nummer twee achter Karim Benzema zou worden. "Dat zou geen goede stap zijn", stelde Kucharski. "Twee weken voor de bevestiging van de transfer naar Bayern zei ik dat Lewandowski van gedachten was veranderd en naar Real zou gaan. Bayern werd woest, ik heb veel lelijke woorden gehoord. Uli Hoeneß (ex-voorzitter, red) kon met de druk omgaan en deed er nog eens 25 miljoen euro bij in het contract."