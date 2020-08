‘Aubameyang krijgt contract ter waarde van 43,5 miljoen euro voorgeschoteld’

Pierre-Emerick Aubameyang bezorgde Arsenal afgelopen zaterdag met twee doelpunten in de met 2-1 gewonnen finale tegen Chelsea de FA Cup. Het is nog de vraag waar de toekomst van de 31-jarige spits ligt, aangezien zijn contract bij the Gunners over een jaar afloopt. De Daily Mirror weet te melden dat Aubameyang tegen een gigantisch salaris zijn verbintenis bij Arsenal met drie jaar kan verlengen.

Aubameyang verdient momenteel een kleine 200.000 euro per week en verlangde in de onderhandelingen over een nieuw contract een weeksalaris van 278.000 euro, wat neerkomt op 14,5 miljoen euro per jaar. Door deze forse eisen kwam het volgens de Daily Mail in januari niet van een transfer naar Chelsea, waar de Gabonese spits door zijn entourage aangeboden zou zijn. The Blues moesten Aubameyang de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis maken en zagen dat niet zitten.

Dat Arsenal zich door het winnen van de FA Cup verzekerd heeft van Europees voetbal, biedt financiële mogelijkheden om direct door te pakken. De huidige verbintenis van Aubameyang zou nog een optie hebben om er een extra jaar aan toe te voegen, maar the Gunners willen het niet zo ver laten komen en bieden hem op korte termijn een nieuw contract aan. Het betekent dat Aubameyang tegen een jaarsalaris van 14,5 miljoen euro voor drie jaar kan tekenen, wat de totale waarde van de overeenkomst op 43,5 mljoen euro brengt.

Onder meer Barcelona en Internazionale worden genoemd als gegadigden om Aubameyang weg te kapen bij Arsenal, maar manager Mikel Arteta heeft nog eens een beroep gedaan op zijn aanvoerder om bij te tekenen. Als het aan Arteta ligt, vormt het bijtekenen van Aubameyang een startschot voor een renovatie van de selectie. De Daily Mail schrijft dat Sokratis Papastathopoulos, Mattéo Guendouzi, Lucas Torreira, Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi, Rob Holding, Héctor Bellerín én Alexandre Lacazette verkocht mogen worden.

Arsenal wil ook Mesut Özil dolgraag slijten, daar hij met zijn weeksalaris van bijna 400.000 euro zwaar op de begroting drukt. De Duitse middenvelder is echter geenszins van plan te vertrekken en wil zijn tot volgend jaar doorlopende contract uitdienen. Pas als er spelers verkocht worden, kunnen the Gunners de transfermarkt op voor versterkingen. Thomas Partey van Atlético Madrid en Philippe Coutinho van Barcelona zijn in ieder concreet in beeld, terwijl Arteta ook een defensieve versterking aan zijn selectie hoopt toe te voegen.