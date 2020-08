Buijs verklaart ‘nieuwe’ rol voor Robben in opvallende formatie

Het is bij FC Groningen momenteel vooral wachten op de eerste speelminuten van aanvoerder Arjen Robben. De 36-jarige vleugelaanvaller liet nog verstek gaan tijdens het oefenduel van de Trots van het Noorden met Heracles Almelo (1-0 zege). Trainer Danny Buijs verklapt in gesprek met De Telegraaf alvast wat voor rol Robben gaat krijgen in zijn elftal zodra hij in staat is om te spelen.

Hans Kraay junior vertelde zaterdagavond dat Robben een hangende rechtsbuiten of kort achter de nummer negen gaat spelen in een soort 4-2-3-1-systeem. De Telegraaf houdt er een andere lezing op na en stelt dat Buijs zijn elftal in een ’5-3-2-variant’ met aanvallende backs en Robben als schaduwspits binnen de lijnen gaat brengen. Robben speelde in zijn carrière voornamelijk als vleugelaanvaller en weinig in de as. “Als hij gaat meedoen, moet hij zoveel mogelijk aan de bal komen en zijn kwaliteiten kunnen laten zien. Hij moet wel meeverdedigen, maar zo min mogelijk. Robben is voor ons de ultieme bonus. We hebben er wel van gedroomd, maar ik heb er nooit rekening mee gehouden.”

Buijs stelt dat Robben af en toe afgeremd moet worden en vertelt dat het besef langzaam ook wel komt bij de voormalig speler van PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. “Hij heeft een enorme drive. De beste trainers ter wereld hebben tegen hem gezegd dat hij wat rustiger aan moest doen, maar hij deed altijd méér. Dat wil en kan hij nog steeds, maar we hebben allemaal maar één belang, ikzelf voorop: Robben fit maken en houden”, aldus Buijs, die benadrukt dat Robben ‘individueel topfit’ is en er nog een stap te zetten is voor hij wedstrijden kan spelen. “Ik verwacht dat hij komende week langzaam gaat instromen bij de groepstraining.”

Robben maakt veel indruk op zijn ploeggenoten bij FC Groningen. “Alleen al zijn aanwezigheid, de manier waarop hij trainingen voorbereidt, met zijn lichaam bezig is en traint: alles is van wereldklasse. Dat is echt vet om te zien”, zegt de van Fortuna Sittard overgekomen Wessel Dammers tegenover De Telegraaf. De 25-jarige verdediger noemt zijn nieuwe ploeggenoot ‘heel benaderbaar’. “Dan vertelt hij bijvoorbeeld over Louis van Gaal of Pep Guardiola en de ervaringen die hém beter hebben gemaakt. Dat zijn heel toffe dingen om te horen en daar pik je dingen uit waar je echt wat mee kan.”