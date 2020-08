‘Groot voorvechter’ Van der Sar bezorgt Feyenoord flink geldbedrag

Nathan Aké is hard op weg naar Manchester City. Bournemouth heeft volgens Engelse media een bod van circa 45 miljoen euro op de centrumverdediger geaccepteerd, waardoor een transfer binnenkort wordt verwacht. Mede door de inspanningen van Ajax-directeur Edwin van der Sar profiteert ook Feyenoord van de overstap van Aké, meldt De Telegraaf.

Door de transfer van Aké gaat Feyenoord ongeveer een half miljoen euro opstrijken. De verdediger vertrok op zestienjarige leeftijd uit de opleiding van de Rotterdammers om zich aan te sluiten bij Chelsea. Feyenoord profiteert van het feit dat er juist dit jaar een nieuwe regeling geldt, waarbij binnenlandse transfers voor het eerst de voormalig club laat meedelen middels een opleidingsvergoeding.

Daar was eerder alleen sprake van bij een overstap naar een club in een ander land. Dit was een van de eisen van de ECA, de European Club Association, aan de UEFA. Van der Sar, algemeen directeur van Ajax, zit namens de Nederlandse clubs in de ECA-directie en is 'een grote voorvechter' geweest van deze regeling. 'Van der Sar heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij de belangen van alle Nederlandse clubs behartigt en daar is dit een voorbeeld van', aldus de krant.

De UEFA heeft alle voetbalbonden verplicht om de regeling in te voeren, maar in enkele landen in Europa, met name in Oost-Europa, is het nog niet juridisch vastgelegd. Het is een geluk voor Feyenoord dat de Engelse FA wél zijn huiswerk heeft gedaan, zo klinkt het. Naast Feyenoord profiteert ook ADO Den Haag, eveneens ex-club van Aké, van de regeling. Waar Feyenoord een solidariteitsvergoeding van 1,25 procent krijgt, houdt ADO rekening met 0,25 procent van de som.