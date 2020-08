AZ vecht door om ticket Ajax: ‘Ik houd rekening met het slechtste scenario’

Bij AZ hebben ze zich nog niet neergelegd bij de toewijzing van het (waarschijnlijke) groepsfaseticket van de Champions League aan Ajax. Het bestuur van de Alkmaarders is niet blij met de gang van zaken wat betreft de verdeling van de Europese tickets en heeft een juridisch traject in gang gezet. De spelers en staf van AZ zijn echter niet bezig met het geschil.

Het vizier van trainer Arne Slot, de technische staf en de selectie is gericht op de tweede voorronde van de Champions League op 25/26 augustus. De mogelijk gang naar sporttribunaal CAS speelt op dit moment geen rol in de voorbereiding. De UEFA neemt vandaag een besluit over de Europese inschrijvingen. "Als staf en spelers houden we er alleen maar rekening mee dat we in de tweede voorronde gaan starten", zegt Slot, geciteerd door De Telegraaf.

"Wat er op de burelen speelt, is aan hen. Het kan voor ons dan hooguit gaan meevallen", aldus Slot. Aanvoerder Teun Koopmeiners deelt de mening van zijn coach. "Ik houd rekening met het voor ons slechtste scenario en dat is dat we op 25 augustus moeten starten. Als we daarop voorbereid zijn, dan zijn we op alles voorbereid. Ik laat het verder lekker aan het bestuur over."

AZ verloor zaterdag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 1-0 van FC Utrecht. De Alkmaarders speelden met twee mixelftallen, maar dat maakt de ergernis van Slot over de instelling er niet minder op. "Als wij met ons sterkste team spelen dan komen we heel anders voor de dag. Daar hoef je niet bang voor te zijn", stelt de coach. "En met Calvin (Stengs, red.), Myron (Boadu, red.) en Ron (Vlaar, red.) hebben we ook nog drie jongens die nu geblesseerd zijn en die we hopelijk weer terug hebben tegen die tijd. Al moet je wel beseffen dat ze een periode gemist hebben en er niet direct weer staan."