Ryan Babel slaat in bericht op Instagram terug naar Sander Schimmelpenninck

Ryan Babel heeft zondagavond gereageerd op de kritische column van Sander Schimmelpenninck over zijn pogingen om op legale wijze zo weinig mogelijk belasting te betalen. In een bericht op Instagram verdedigt Babel zichzelf en beticht hij Schimmelpenninck van 'bekrompen denken'. In een column in de Volkskrant bestempelde de tv-persoonlijkheid de houding van Babel als 'egoïstisch'.

Babel plaatste begin mei een Instagram-post, waarin hij volgers doorverwees naar een pagina waarop hij adviezen geeft over 'hoe je legaal bijna nul belasting kunt betalen'. Babel was op een foto te zien met het boek Tax-Free Wealth van Tom Wheelwright. "Houd jij ervan om belasting te betalen? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik in ieder geval niet", luidde zijn bijschrift, waarna hij zijn volgers doorverwees naar een zakelijke pagina van hemzelf waarop hij adviezen geeft over het betalen van zo min mogelijk belasting.

In een tweet reageerde Schimmelpenninck destijds al: hij bestempelde de publicatie van Babel als 'schaamteloos, en klassiek voor nieuw geld: in de misvatting verkeren dat je elke cent zelf hebt verdiend, en niet schatplichtig bent aan de maatschappij waar je je succes aan te danken hebt'. In de Volkskrant deed de tv-persoonlijkheid annex hoofdredacteur van Quote er nog een schepje bovenop en ook Babel heeft de column gelezen.

"Sander Schimmelpenninck denkt dat een boek met een Engelse titel gericht is op het Nederlandse belastingsysteem. Ik ben niet woonachtig in Nederland, maar draag wel degelijk mijn belastingen af die ik hier verplicht ben over mijn voetbalinkomen en investeringen die ik doe voor mezelf en mijn familie", schrijft Babel, die onder contract staat bij Galatasaray en vanaf januari tot het eind van vorig seizoen werd verhuurd aan Ajax.

"Omdat ik ook in andere landen zoals de Verenigde Staten investeer, dien ik op de hoogte te blijven om mijn verdiende geld niet zomaar aan de Amerikaanse overheid kwijt te zijn maar te bewaren en te bewaken om weer vermogensbelasting te betalen als ik mij eventueel weer kom vestigen in Nederland", maakt Babel duidelijk. "?Ik hoop voor Sander Schimmelpenninck dat hij ook ooit in de gelegenheid komt om na te denken over zijn vermogen en nalatenschap, kijken of hij dan nog zo bekrompen denkt.??. Als t zover is geef me een belletje."

"Eerst is het voetballers zijn dom en snel door hun geld heen als ze zijn gestopt en als je probeert een voorbeeld te zijn door aan de toekomst te denken wordt er weer iets anders verzonnen om te “haten”", vervolgt Babel, die een lachende emoji toevoegt aan die zin, "It’s all good Sander Schimmelpenninck, ik heb liever dat je over mij schrijft dan dat je bij me komt slapen." Babel verwijst zijn volgers tot slot opnieuw door naar zijn pagina waarin hij financiële adviezen verstrekt over het betalen van zo min mogelijk belasting.