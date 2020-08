Voormalig basketballer Joaquín Fernández strijkt neer in Eredivisie

SC Heerenveen heeft zich versterkt met Joaquín Fernández. De verdediger wordt overgenomen van Club Atlético River Plate uit Uruguay, zo bevestigt Heerenveen via de officiële kanalen. Fernández wordt intern gezien als opvolger van Sven Botman, die vorig seizoen werd gehuurd van Ajax en deze zomer door de topclub werd verkocht aan Lille OSC. Fernández heeft tot medio 2023 getekend.

Fernández, niet te verwarren met zijn 24-jarige naamgenoot die bij Real Valladolid speelt, is een 21-jarige centrale verdediger die 25 officiële wedstrijden speelde voor Club Atlético River Plate. Hij beleefde in het seizoen van 2019 zijn doorbraak en kreeg in het seizoen van 2020, dat in februari begon en in maart werd stopgezet door de coronacrisis, een basisplaats in twee van de drie duels. Het verdedigende talent bevestigde zijn overstap zondag al in gesprek met Ovación. Eerst werd er gerept over een huurdeal, maar het blijkt dus om een definitieve transfer te gaan.

"Iedereen weet dat we op zoek waren naar een linker centrale verdediger", zegt technisch manager Gerry Hamstra op de site van Heerenveen. "Via ons netwerk zijn we bij Joaquin terechtgekomen. Hij is een sterke en voetballende verdediger die over de juiste agressie beschikt. We zijn blij dat hij ervoor gekozen heeft om bij ons zijn Europese avontuur aan te gaan."

Fernández heeft een uniek sportverhaal: hij begon als basketballer, wisselde van sport en klom op vanuit de vijfde divisie in Uruguay. "Ik weet niet waarom ik van sport veranderde", vertelde hij daar zelf over in gesprek met Ovación. "Ik wilde gewoon mijn geluk beproeven in het voetbal. Mijn familie hield van voetbal en ik was eigenlijk het buitenbeentje." Fernández zet zijn opleiding bedrijfskunde stil om naar Nederland te kunnen verhuizen en zal later achterna worden gereisd door zijn vriendin Milena.

De linkspoot, tweevoudig international van Uruguay Onder-20, is de derde zomeraanwinst van de nummer tien van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Eerder versterkte Heerenveen zich al met verdedigende middenvelder Sieben Dewaele, die wordt gehuurd van Anderlecht, en met doelman Erwin Mulder, die transfervrij overkwam van Swansea City. Vorig seizoen stond Botman in alle 26 competitieduels van Heerenveen in de basis als centrale verdediger.