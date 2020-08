Amrabat zwaait op bizarre wijze af; oudste profclub blijft in Serie A

Na twee seizoenen op het hoogste niveau daalt Lecce weer af naar de Serie B. De nummer achttien van de Serie A kon zondag een plek stijgen ten koste van Genoa, maar dan moest Lecce winnen van Parma en moest Genoa punten verspelen tegen Hellas Verona. Beide voorwaarden werden niet gerealiseerd: Genoa, de oudste nog actieve club in Italië, won ondanks twee rode kaarten met 3-0, terwijl Lecce met 3-4 onderuit ging. Zodoende blijft Lasse Schöne actief op het hoogste niveau.

Genoa had zich geen betere start van de allesbeslissende zondagavond kunnen wensen. I Rossoblù, zonder Lasse Schöne in de basis, stonden binnen 25 minuten zelf met 2-0 voor, terwijl Lecce op een 0-2 achterstand stond. Antonio Sanabria was de gevierde man bij Genoa, met een rake kopbal van dichtbij en een beheerst schot in een één-op-één-situatie met keeper Boris Radunovic. Lecce baalde voor het eerst na een ongelukkig eigen doelpunt van Fabio Lucioni, nadat Hernani de paal trof, en de 0-2 van Parma kwam op naam van Gianluca Caprari vanaf de rand van het strafschopgebied.

Het uitvallen van aanvoerder Mimmo Criscito in de eerste helft was een smet voor Genoa, maar het scoreverloop bleef positief: vlak voor de pauze kwam de thuisploeg op 3-0 via Cristian Romero. De verdediger moest na de pauze echter inrukken na een tweede gele kaart en ook Hellas Verona-trainer Ivan Juric kreeg de rode kaart getoond. Ondertussen was Lecce voor de pauze teruggekomen tot 2-2 tegen Parma door treffers van Antonin Barak en Biagio Meccariello, maar na de pauze stond de nummer achttien door toedoen van Andreas Cornelius weer op een achterstand.

Genoa hoefde zich echter niet zoveel zorgen te maken om de gebeurtenissen in Lecce, zolang het zelf zou winnen. Met een man minder bleef de voorsprong van Genoa intact, terwijl Lecce door een treffer van Roberto Inglese zelfs op een 2-4 achterstand kwam. Daarna maakte Gianluca Lapadula er echter wel nog 3-4 van en dat werd de eindstand. Lecce eindigt als achttiende en degradeert evenals Brescia en SPAL naar de Serie B. Overigens kreeg Sofyan Amrabat in zijn allerlaatste wedstrijd voor Hellas een rode kaart, toen hij in de blessuretijd zijn hoofd tegen dat van Francesco Cassata drukte na een akkefietje. Ook Cassata moest inrukken. Amrabat speelt volgend seizoen voor Fiorentina en mist de competitiestart van zijn nieuwe club.