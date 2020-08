Sky Italia schuift zeer grote naam naar voren als opvolger van Conte

Antonio Conte lijkt met het vernietigende betoog dat hij zaterdagavond hield na afloop van Atalanta – Internazionale (0-2) zijn eigen graf te hebben gegraven. De trainer van Inter haalde onder meer hard uit naar de eigen clubleiding en gaat deze zomer vrijwel zeker vertrekken uit het Giuseppe Meazza, zo meldt Sky Italia zondagavond. Volgens het doorgaans goed ingevoerde sportplatform is Massimiliano Allegri topfavoriet om in te stappen bij Inter indien Conte daadwerkelijk vertrekt.

Inter sloot het Serie A-seizoen zaterdag af met een 0-2 overwinning op bezoek bij Atalanta. I Nerazzurri eindigden met 82 punten uit 38 duels als tweede, hetgeen een aanzienlijke verbetering is vergeleken met vorig seizoen, toen er slechts 69 punten werden vergaard en genoegen moest worden genomen met plek vier. Conte kende zo nationaal gezien een redelijk debuutjaar in Milaan, overigens niet voldoende om Juventus van de negende achtereenvolgende landstitel te houden, maar trok na de wedstrijd tegen Atalanta opvallend fel van leer.

"Op persoonlijk vlak is het een zeer zwaar jaar geweest", verklaarde Conte in een uitgebreid interview met Sky Italia. "Daarnaast hebben mijn spelers zeer weinig waardering gekregen voor het werk dat ze hebben verricht, wat eigenlijk ook voor mij geldt. Vanuit de club zijn we totaal niet in bescherming genomen. Op alle vlakken is groei mogelijk bij deze club, op het veld maar zeker ook daarbuiten. Topclubs zouden voor meer bescherming moeten zorgen, daar gaan we zeker nog over praten. Ik wil de president (Zhang, red.) spreken, al is hij op dit moment in China", zo brieste de oefenmeester, die ook nog stelde het afgelopen seizoen bij Inter veel mensen te hebben gezien ‘die willen meeliften op het succes’ van hem en zijn ploeg, zonder verder in detail te treden.

Volgens Sky Italia zijn de woorden van Conte slecht ontvangen op de burelen van het Giuseppe Meazza en is de kans groot dat de samenwerking beperkt blijf tot slechts één seizoen. Conte tekende vorig jaar een contract tot de zomer van 2022 bij Inter, maar na zijn uitspatting van gisteravond is het niet aannemelijk dat hij zijn termijn zal uitdienen. De clubleiding is van mening Conte het afgelopen wel degelijk voldoende gesteund te hebben, onder meer met de komst van Romelu Lukaku vorig jaar.

Indien het daadwerkelijk tot een breuk komt, dan is Allegri naar verluidt de belangrijkste kandidaat om het trainerschap bij Inter over te nemen van Conte. Hij zit sinds zijn vertrek bij Juventus vorig jaar nog altijd zonder club en zou staan te poppelen om weer aan de slag te gaan. De 52-jarige Allegri werd in zijn trainersloopbaan al zes keer kampioen van Italië, vijf keer met Juventus en éénmaal met AC Milan.