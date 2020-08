Uruguayaan meldt transfer naar Eredivisie: ‘125 kilometer van Amsterdam’

SC Heerenveen heeft in Uruguay een beoogde opvolger van Sven Botman gevonden. In navolging van diverse media in Zuid-Amerika maakt ook fansite FeanOnline melding van de belangstelling uit Friesland voor Joaquín Fernández, een jeugdinternational van Uruguay die uitkomt voor het Uruguayaanse Club Atlético River Plate. Naar verluidt mikt Heerenveen op een huurconstructie met een optie tot koop.

Fernández, niet te verwarren met zijn 24-jarige naamgenoot die bij Real Valladolid speelt, is een 21-jarige centrale verdediger die 25 officiële wedstrijden speelde voor Club Atlético River Plate. Hij beleefde in het seizoen van 2019 zijn doorbraak en kreeg in het seizoen van 2020, dat in februari begon en in maart werd stopgezet door de coronacrisis, een basisplaats in twee van de drie duels. Het verdedigende talent bevestigt zijn aanstaande overstap in gesprek met Ovación. "De club is vorig jaar tiende geworden in Nederland en de stad bevindt zich op zo'n 125 kilometer van Amsterdam", legt hij aan het Uruguayaanse publiek uit. "Gelukkig heb ik geen moeite om Engels te spreken, want ik heb de taal lang gestudeerd. Ik ben het misschien al een beetje vergeten, maar ik weet zeker dat ik binnen een paar maanden weer alles onder de knie heb."

Fernández grapt dat hij contact gaat opnemen met zijn voormalige clubgenoot Matías Jones, die in 2018 zijn actieve loopbaan afsloot bij River Plate, tussen 2011 en 2013 voor FC Groningen en FC Emmen speelde en getrouwd is met een Nederlandse. "Hopelijk kan hij me wat tips geven", lacht de mandekker, die een uniek sportverhaal heeft: hij begon als basketballer, wisselde van sport en klom op vanuit de vijfde divisie in Uruguay. "Ik weet niet waarom ik van sport veranderde. Ik wilde gewoon mijn geluk beproeven in het voetbal. Mijn familie hield van voetbal en ik was eigenlijk het buitenbeentje."

De linkspoot, tweevoudig international van Uruguay Onder-20, kan volgens geruchten uit Uruguay in eerste instantie worden gehuurd door Heerenveen. Op die manier beschikte de club afgelopen seizoen ook over Sven Botman, die deze zomer door Ajax werd verkocht aan Lille OSC. Een optie tot koop stelt Heerenveen in staat om Fernández definitief in te lijven als de samenwerking goed verloopt. De jongeling bevestigt dat hij dinsdag afreist naar Nederland om zijn transfer af te ronden. Hij kan de derde zomeraanwinst worden van de nummer tien van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Eerder versterkte Heerenveen zich al met verdedigende middenvelder Sieben Dewaele, die wordt gehuurd van Anderlecht, en met doelman Erwin Mulder, die transfervrij overkwam van Swansea City.