Sander Schimmelpenninck haalt drie maanden na dato uit naar Ryan Babel

Sander Schimmelpenninck uit andermaal zijn onvrede over de pogingen van Ryan Babel om op legale wijze zo weinig mogelijk belasting te betalen. De aanvaller plaatste begin mei een Instagram-post, waarin hij volgers doorverwees naar een pagina waarop hij adviezen geeft over 'hoe je legaal bijna nul belasting kunt betalen'. Het kwam Babel destijds op kritiek van Schimmelpenninck te staan en zondag komt de hoofdredacteur van Quote er nog eens op terug in een column voor de Volkskrant.

Schimmelpenninck lag deze week zelf onder vuur voor een opmerking over prinses Alexia, die hij 'de lekkerste' van de drie prinsessen noemde, maar richt zijn pijlen in zijn column op de drie maanden oude post van Babel. De international van Oranje, in de tweede seizoenshelft van de afgelopen jaargang door Galatasaray verhuurd aan Ajax, was op een foto te zien met het boek Tax-Free Wealth van Tom Wheelwright. "Houd jij ervan om belasting te betalen? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik in ieder geval niet", luidde zijn bijschrift, waarna hij zijn volgers doorverwees naar een zakelijke pagina van hemzelf.

In een tweet reageerde Schimmelpenninck destijds al: hij bestempelde de publicatie van Babel als 'schaamteloos, en klassiek voor nieuw geld: in de misvatting verkeren dat je elke cent zelf hebt verdiend, en niet schatplichtig bent aan de maatschappij waar je je succes aan te danken hebt'. In de Volkskrant doet de tv-persoonlijkheid er nog een schepje bovenop. "Babel riposteerde niet-ironisch dat ‘het altijd de ongeschoolden zijn, die een mening uitdragen over een onderwerp waar ze weinig van afweten.’ De zelfoverschatting van een voetballer wiens economische kennis zich beperkt tot de aanschaf van designertassen en in de prak te rijden sportauto’s is even lachwekkend als zorgelijk", schrijft hij.

Schimmelpenninck stelt dat er meer 'selfmade miljonairs' zijn die de misplaatste overtuiging hebben dat hun 'eigen levensgeluk is te veralgemeniseren tot een levenswijze'. "En nu deze succesvolle influencers met slagkracht hun egoïstische boodschap ook nog eens succesvol onder jongeren verspreiden, is een tegenoffensief van de overheid al helemaal hard nodig. Hoe zo’n campagne er dan uit moet zien? Dat kunnen Ali B en Wesley Sneijder misschien wel vertellen", betoogt Schimmelpenninck. Volgens de 36-jarige hoofdredacteur van Quote ziet Babel over het hoofd dat omgevingsfactoren en 'het simpele geluk' voor een belangrijk deel bijdragen aan zijn succes, evenals 'het belang van de infrastructuur waarin ze zelf boven zijn komen drijven'.

"Het idee dat talent en gunstige genenpakketen ook een variant op geluk zijn, komt al helemaal niet in ze op", aldus de televisiepresentator, die Babel in het bijzonder aanspreekt als iemand met een migratieachtergrond. "Dit meritocratische zelfbedrog is extra pijnlijk bij migrantenkinderen; Babel snapt niet dat met belastingontwijking de kansen van toekomstige Babels om dezelfde weg als hij te bewandelen nog kleiner worden dan ze al zijn. Hij wil in al zijn egoïsme de toch al steeds slechter hijsende sociale lift nog verder saboteren, vergetend dat belasting zijn sociale stijging heeft betaald."