Pouwels kan Go Ahead verlaten voor LaLiga: ‘Ze zochten een lange spits’

Maarten Pouwels stond zondagmiddag nog op het veld namens Go Ahead Eagles in de wedstrijd tegen Telstar, maar het is nog duidelijk of de 21-jarige aanvaller ook aankomend seizoen in Deventer actief is. Het contract van de twee meter lange spits liep eind juni af en hoewel hij nog wel meetraint met Go Ahead, heeft de club hem nog niet langer vastgelegd. Op de achtergrond speelt ook de interesse van het Spaanse Alavés, zo vertelt hij voor de camera van FOX Sports.

“Er is nog niet veel duidelijkheid. Ik heb wel van de trainer (Kees van Wonderen, red.) gehoord dat ze me willen houden. Dat komt misschien nog met de tijd, ik zou het niet weten”, vertelde hij na afloop van de wedstrijd waarin verdediger Douglas zijn officieuze debuut maakte namens Go Ahead. Pouwels is in de tussentijd in gesprek over een mogelijke transfer naar Spanje: “Ik heb contact gehad met Alavés.”

“Ze zochten een lange spits, toen zijn ze bij mij uitgekomen…”, glimlacht hij. “Ik moet nog meer van ze horen, maar dat komt wel. Ik wil zelf wat op dit moment het beste is voor mijn ontwikkeling en dat ben ik nog even aan het uitvogelen.” Alavés eindigde in het afgelopen LaLiga-seizoen met een voorsprong van drie punten op Leganés op de zestiende positie, waardoor de Basken ook volgend seizoen op het hoogste niveau actief zijn.

Pouwels, die voornamelijk als invaller tot nu toe 7 doelpunten in 37 wedstrijden namens Go Ahead produceerde, ziet echter nog wel enkele haken en ogen aan een mogelijke verhuizing naar Spanje. Zo zal de aanvaller in dat geval Spaans moeten gaan leren: “Ik heb twee dagen geleden een app gedownload, maar ik ken nog steeds geen woord. Echt lastig, niet normaal.” Daarnaast beschouwt hij het Spaanse weer ook als niet ideaal: “Een harstikke mooi land, maar die hitte… Ik vind dit al snikheet om in te rennen. Ik heb liever dat het wat kouder is.”