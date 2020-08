Trabzonspor verrast Turkije én Engeland met aanstelling nieuwe hoofdtrainer

Trabzonspor gaat het nieuwe seizoen in met Eddie Newton als hoofdtrainer, zo maakt de Turkse club zondag bekend via de officiële kanalen. De 48-jarige Engelsman was in de laatste weken van afgelopen seizoen al interim-trainer van Karadeniz Firtinas en krijgt nu het volledige vertrouwen van de clubleiding.

Newton streek aan het begin van dit kalenderjaar als assistent van Hüseyin Cimsir neer bij Trabzonspor en was tot vorige maand diens rechterhand. Cimsir werd vlak voor de laatste speelronde van het Süper Lig-seizoen echter op straat gezet, waardoor Newton voor de laatste competitiewedstrijd tegen Kayserispor en de bekerfinale tegen Alanyaspor naar voren werd geschoven als interim-trainer.

De oud-middenvelder van onder meer Chelsea doorstond die test, want Kayserispor werd met 1-2 verslagen, terwijl Alanyaspor in de bekerfinale met 2-0 werd geklopt. De bekertriomf betekende voor Trabzonspor de eerste prijs in precies tien jaar en heeft voor Newton uiteindelijk geleid tot een definitieve aanstelling. Het is niet duidelijk voor hoelang hij heeft getekend als hoofdtrainer, maar vaststaat in elk geval dat hij het nieuwe seizoen zal beginnen als eindverantwoordelijke.

De aanstelling van Newton is een verrassing, omdat enkele dagen geleden diverse Turkse media nog wisten te melden dat de clubloze Abdullah Avci de topfavoriet van de clubleiding was. De keuze is uiteindelijk toch gevallen op Newton, die voor het eerst als trainer op eigen benen zal komen te staan en de taak heeft om Trabzonspor volgend seizoen opnieuw mee te laten strijden voor de landstitel. Afgelopen seizoen eindigde de club als tweede, achter landskampioen Istanbul Basaksehir.