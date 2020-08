Barcelona zet streep door megatransfers: ‘De gesprekken zijn gepauzeerd’

Barcelona werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Lautaro Martínez. De fans van de Catalaanse grootmacht zullen echter nog minstens een jaar geduld moeten hebben voordat zij de spits van Internazionale in het shirt van hun club kunnen zien, aangezien voorzitter Josep Maria Bartomeu zondag verzekert dat de komst van de Argentijn niet haalbaar is. Van een terugkeer van Neymar zal het deze zomer eveneens niet komen.

“Barcelona heeft de afgelopen weken met Inter over Lautaro gesproken, maar de gesprekken zijn met wederzijdse instemming gepauzeerd. Vanwege de huidige situatie behoren enorme transfersommen niet tot de mogelijkheden”, legt de preses uit in gesprek met Sport. Dit geldt dus ook voor Neymar: “Paris Saint-Germain wil hem ook niet verkopen, wat logisch is aangezien hij een van de beste spelers van de wereld is. Afgelopen zomer hebben we enorm ons best gedaan om hem aan te trekken, maar deze zomer gaan we dat niet eens proberen.”

“De club heeft tussen maart en juni voor tweehonderd miljoen euro verlies gedraaid. Als de situatie niet verbetert, er geen mensen op de tribunes zitten en er niemand in het museum of in de winkeltjes is, blijven we geld verliezen. Dit zorgt ervoor dat we onze uitgaveposten moeten herzien en moeten kijken wat kan wachten, we moeten ons aanpassen. Alle grote Europese clubs hebben hiermee te maken en we werken allemaal hard om hiermee om te gaan. Dit is ook niet in een jaar al voorbij, het zou wel drie of vier jaar kunnen duren”, vervolgt Bartomeu.

Met Miralem Pjanic, die in ruil voor Arthur overkomt van Juventus, heeft Barcelona alvast een nieuwe middenvelder binnen voor volgend seizoen. Bartomeu heeft hoge verwachtingen van de Bosniër: “We volgden hem al een tijd, maar iedere keer dat we een poging deden bleek hij niet haalbaar omdat zijn club hem niet wilde verkopen. De mogelijkheid om voor Barcelona te kunnen spelen sprak hem wel altijd enorm aan. Deze aankoop komt niet zomaar uit het niets. Hij wordt een belangrijke speler voor ons.”