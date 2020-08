Fabio Capello tipt verrassende Ballon d’Or-winnaar na assist tegen Juventus

Fabio Capello is diep onder de indruk van de manier waarop Nicolò Zaniolo is teruggekeerd van zijn zware knieblessure. De 21-jarige aanvallende middenvelder van AS Roma stond tussen januari en juli aan de kant met een kruisbandblessure, maar maakte in de laatste weken van het seizoen toch nog zijn rentree. Zaniolo blonk zaterdagavond op de laatste speeldag van het seizoen uit tegen Juventus (1-3 zege) en heeft volgens Capello zelfs de potentie om de Ballon d’Or te winnen.

Zaniolo stond tegen Juventus voor het eerst sinds 12 januari weer eens in de basis bij AS Roma en wist direct te imponeren met sterk spel en een prachtige assist op Diego Perotti. De spelmaker overbrugde in de tweede helft al dribbelend vele meters en zette Perotti uiteindelijk met een prachtige steekpass vrij voor doelman Wojciech Szczesny. De Argentijn tekende koelbloedig voor de 1-3, hetgeen ook direct de eindstand betekende in Turijn.

Nicolò Zaniolo deed het gisteravond even à la Frenkie de Jong ??

?

?Vanaf eigen helft begon de Italiaan een heerlijke dribbel dwars door het middenveld van Juventus ????#JUVROM #SerieA #ZiggoSport pic.twitter.com/ZGzUF9IZOJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 2, 2020

Capello heeft genoten van het optreden van Zaniolo en dicht de vijfvoudig international van Italië een grote toekomst toe. "Dit talent beschikt over een unieke mix van kwaliteiten: hij is fysiek sterk, heeft power en beschikt ook nog over snelheid. Wat mij betreft heeft hij niet alleen de potentie om de Ballon d’Or op een dag te winnen: zijn potentie reikt nog veel verder", zo is de heilige overtuiging van de oud-trainer van onder meer AC Milan, Juventus en Real Madrid.

Capello trekt de vergelijking met Kaká, die tussen 2003 en 2009 furore maakte op het middenveld van AC Milan en in 2007 de Ballon d’Or won. "Maar Kaká had niet de kracht van Zaniolo. Hij was technischer en beter in the final third van het veld", vervolgt Capello, die zijn bewondering voor Zaniolo niet onder stoelen over banken steekt. "Ik ben dol op deze jongen, omdat zijn kracht, kwaliteit en snelheid van de buitencategorie zijn. Er zijn veel spelers met potentie, maar niet veel spelers hebben zo’n groot potentieel als hij."

"Als ik zijn assist op Perotti analyseer, is het zeer indrukwekkend dat hij na zo’n lange dribbel de rand van het strafschopgebied weet te bereiken, en vervolgens nog de kalmte heeft om met zoveel precisie een pass te versturen", vervolgt Capello zijn lofzang over Zaniolo. "Dat betekent dat hij over een fantastisch overzicht beschikt en daarnaast veel balgevoel heeft. Op dit moment zie ik geen enkele andere jonge speler met zoveel kwaliteit als Zaniolo, dus ik ja: ik denk dat hij de potentie heeft om de Ballon d’Or te winnen."