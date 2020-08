Binnenlandse transfer lonkt voor Divock Origi

Aston Villa is, nu het erin is geslaagd om te ontkomen aan degradatie, van plan om werk te maken van de komst van de spits van Liverpool.

James McCarthy is ook op de radar verschenen van Aston Villa. The Villans bereiden een eerste bod van 5,5 miljoen euro voor op de middenvelder van Crystal Palace. (Daily Mail)