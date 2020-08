Fenerbahçe beraamt ‘transfer van de eeuw’ met 48-voudig international

Voetbalminnend Turkije is dit weekeinde in de ban van de interesse van Fenerbahçe in Givanildo Vieira de Souza, beter bekend onder de voetbalnaam Hulk. President Ali Koç van de grootmacht uit Istanbul heeft naar verluidt onlangs gesproken met de Braziliaanse aanvaller van Shanghai SIPG en beraamt volgens diverse Turkse media ‘de transfer van de eeuw’.

Hulk maakte vier jaar geleden voor een bedrag van ongeveer 55 miljoen euro de overstap van Zenit Sint-Petersburg naar Shanghai SIPG en heeft nog een contract tot het einde van dit kalenderjaar bij de Chinese club. De 34-jarige Braziliaan heeft echter al te kennen gegeven zijn dienstverband in Shanghai niet te willen verlengen en open te staan voor een terugkeer naar Europa.

"Vanuit verschillende landen is al een bod neergelegd bij mijn zaakwaarnemer, inclusief een aantal Europese topclubs die in de Champions League uitkomen", vertelde Hulk vorige maand tegenover diverse Braziliaanse media. De bonkige spits stond de afgelopen jaren voor liefst twintig miljoen euro per seizoen op de loonlijst bij Shanghai SIPG, maar benadrukte zich bij zijn volgende carrièremove niet te laten leiden door geld.

Die boodschap van Hulk is niet aan dovemansoren gericht, want TRT Spor, de sporttak van de Turkse publieke omroep, kan dit weekend bevestigen dat Fenerbahçe serieus werk maakt van de komst van de 48-voudig Braziliaans international. President Koç heeft zelfs al met Hulk gesproken en is vastberaden om toe te slaan indien de Gele Kanaries deze zomer afscheid nemen van Vedat Muriqi. De Turkse krant Sabah stelt zelfs dat Fenerbahçe voornemens is met Hulk 'de transfer van de eeuw' te voltooien.

Muriqi kroonde zich afgelopen seizoen met 15 doelpunten in 32 competitiewedstrijden tot clubtopscorer van Fenerbahçe en staat er goed op in de Europese (sub)top. De 26-jarige spits uit Kosovo is al meermaals aan onder meer Tottenham Hotspur gelinkt en geldt met een geschatte transferwaarde van ongeveer twintig miljoen euro als de waardevolste speler van de huidige selectie van Fenerbahçe. Mocht Muriqi de werkgever van onder anderen Ferdi Kadioglu deze zomer de rug toekeren, dan moet Hulk de nieuwe vedette van de ploeg worden, zo klinkt het.