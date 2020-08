Zaakwaarnemer rept over mogelijke recordtransfer voor Feyenoord

De naam van Dennis Man werd in een eerder stadium al eens genoemd als mogelijke aanwinst voor Feyenoord en de Rotterdammers lijken de 21-jarige aanvaller van FCSB, het voormalige Steaua Boekarest, nog niet vergeten. Anamaria Prodan, de zaakwaarnemer van Man, claimt dit weekend zelfs in gesprek met het Roemeense Digisport dat Feyenoord een flink bod op Man heeft neergelegd bij zijn huidige werkgever.

De Engelse degradant Norwich City werd onlangs ook in verband gebracht met de komst van Man en the Canaries zouden negen à tien miljoen euro over hebben voor de viervoudig international van Roemenië. Volgens Prodan heeft Feyenoord eenzelfde bedrag in gedachten: “We wachten op dit moment af, we zullen zien. FCSB heeft het geld niet nodig en wij hebben moeite om aan het bedrag dat zij in gedachten hebben te voldoen.”

“Ik hoop dat ik het voor elkaar kan krijgen. Een transfer naar Feyenoord zou voor hem een enorme stap vooruit zijn”, legt zij uit. “Iedere keer als ik Dennis spreek, vertel ik hem dat dit een goede stap richting de Premier League zou zijn. De aanbieding van Feyenoord was bijna net zo hoog als die van Norwich, waarschijnlijk gaan we binnenkort weer met die club in gesprek.”

Als Feyenoord inderdaad om en nabij de negen of tien miljoen over zou hebben voor Man, wordt hij de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Marcos Senesi en Danko Lazovic zijn met een transfersom van zeven miljoen momenteel nog de duurste aankopen van de Rotterdammers. De interesse in Man zou kunnen betekenen dat Feyenoord afscheid gaat nemen van Steven Berghuis, aangezien de Roemeen doorgaans ook als rechtsbuiten acteert.