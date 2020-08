‘Gegadigde streepte naam Van de Beek door na halve finale Champions League’

Donny van de Beek wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Ajax en in de afgelopen maanden werden onder meer Manchester United en Real Madrid naar voren geschoven als mogelijke gegadigden voor de middenvelder. Borussia Dortmund werd in een eerder stadium ook genoemd, maar de Duitse topclub is volgens BILD niet meer in de markt voor Van de Beek.

De boulevardkrant meldt zondag dat dit al geruime tijd het geval is. Technisch directeur Michael Zorc identificeerde Van de Beek in eerste instantie als mogelijk doelwit voor die Borussen en de sportbestuurder heeft de middenvelder ook met eigen ogen aan het werk gezien. Volgens de berichtgeving besloot hij na de halve finale van de Champions League van afgelopen seizoen tegen Tottenham Hotspur echter geen werk te maken van de komst van Van de Beek.

Hetzelfde geldt voor Ferran Torres, die op het punt staat om Valencia in te ruilen voor Manchester City. De Spaanse aanvaller werd eerder in het Signal Iduna Park geopperd als mogelijke vervanger van Jadon Sancho. Zorc zat vervolgens op de tribune tijdens de Champions League-ontmoeting tussen Atalanta en Valencia eerder dit seizoen en besloot toen om Torres’ naam eveneens door te strepen.

Jude Bellingham en Thomas Meunier wisten Zorc wel te overtuigen, aangezien zij voor aankomend seizoen alvast binnen zijn gehengeld. Sancho wordt verder nog altijd in verband gebracht met een vertrek en Jonathan Ikoné van Lille OSC en Jérémie Boga van Sassuolo worden genoemd als mogelijke opvolgers van de Engelsman.