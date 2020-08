‘Vertonghen bereikt akkoord en gaat drie miljoen per jaar verdienen’

Jan Vertonghen is hard op weg naar AS Roma, zo weet Corriere dello Sport te melden. De centrumverdediger, transfervrij vertrokken bij Tottenham Hotspur, werd de voorbije weken gelinkt aan diverse clubs in heel Europa. Naar verluidt heeft de Belg nu gekozen voor een dienstverband in Rome. Vertonghen heeft volgens de berichtgeving een akkoord bereikt met AS Roma.

De van Manchester United gehuurde Chris Smalling gaat waarschijnlijk niet bij de Romeinen blijven. De Engelse club hanteert een vraagprijs van naar verluidt twintig miljoen euro voor de centrale verdediger, een te hoge transfersom volgens i Giallorossi. AS Roma kijkt zodoende verder en zou nu dus overeenstemming hebben bereikt met de 33-jarige Vertonghen.

De 118-voudig Belgisch international gaat na lang onderhandelen volgens Corriere dello Sport voor twee jaar tekenen in de Italiaanse hoofdstad. Vertonghen gaat netto ongeveer drie miljoen per seizoen opstrijken. De stopper werd eerder nog in verband gebracht met onder meer Ajax, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Internazionale en Napoli.

Een week geleden nam Vertonghen via social media afscheid van Tottenham, de club waar hij sinds zijn overstap van Ajax in 2012 voor speelde. "Mijn tijd bij de club komt nu ten einde. Om meerdere redenen een verdrietige dag. Ik zal alle vrienden die ik hier heb gemaakt missen, de mensen die de club runnen, het spelen in het geweldige nieuwe stadion en natuurlijk jullie, de fans. Bedankt voor de jarenlange steun, jullie waren geweldig. We hebben samen enorm veel ongelooflijke herinneringen gecreëerd, maar voor nu is het tijd om afscheid te nemen", aldus de routinier.