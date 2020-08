‘Er zijn zoveel geruchten geweest, dan had ik al een keer voor Ajax gespeeld’

FC Emmen dook afgelopen week opeens op als mogelijke nieuwe werkgever van Sergio Padt. In Drenthe lag een vierjarig contract en een jaarsalaris van een half miljoen euro voor hem klaar. De dertigjarige doelman, wiens contract bij FC Groningen nog een seizoen doorloopt, verkiest een club uit de top vier in de Eredivisie of een buitenlands avontuur echter boven een lucratief contract bij FC Emmen. "Het gaat niet door."

Padt legt aan De Telegraaf uit waarom hij de nadrukkelijke interesse van FC Emmen naast zich neer heeft gelegd. "Ik heb de droom om nog een keer naar het buitenland te gaan of naar een top vier-club in Nederland. Dat is de reden. En volgend jaar loopt mijn contract af en zie ik wel wat er gebeurt", aldus de boomlange keeper, die verder weinig kwijt wil over de flirt met FC Emmen. "Dat heeft geen zin. Er zijn zoveel geruchten geweest de afgelopen jaren. Dan had ik al een keer voor Ajax gespeeld, voor Malaga, Vitesse heb ik zelfs voorbij horen komen en nu ging het dan om Emmen. Maar nee, het gaat niet door. Dat is klaar."

Een zevende seizoen in dienst van FC Groningen lonkt, al plaatst Padt wel een kleine kanttekening. "Dat is in de voetbalwereld nooit zeker, maar gelukkig is het nu even rustig." De Groningen-doelman hoopt in ieder geval op rustigere tijden. "Het was een drukke week. Komt er wat anders, dan zal die partij met de club moeten praten en moet ik er zelf ook voor openstaan. Of Arjen Robben een extra reden is om te blijven? Dat telt wel mee. Al blijft mijn eigen toekomst en die van mijn gezin het belangrijkste."

Trainer Danny Buijs was afgelopen week wel even bang dat Padt FC Groningen na zes seizoenen de rug zou toekeren. "Om de heel simpele reden, dat je ook weer vervangers moet halen wanneer je goede spelers kwijtraakt", zo legt de keuzeheer in Groningse dienst uit. "n voor een club als Groningen liggen de vervangers niet voor het oprapen, is de laatste jaren wel gebleken. Wanneer we volwaardige spelers kwijtraken, moet vaak worden geïnvesteerd in jonge talenten. Daarom ben ik blij dat Sergio in ieder geval voor dit moment heeft gekozen om in Groningen te blijven."