Van Hanegem wuift stunt tegen Ajax weg: ‘Het is geen wereldwonder’

PSV stelde Roger Schmidt in maart van dit jaar aan als nieuwe hoofdtrainer, wat voor scepsis zorgde bij onder meer analist Willem van Hanegem. De trainer in ruste is vijf maanden later nog steeds niet van gedachten veranderd en moet nog maar zien of de Duitse oefenmeester komend seizoen voor nieuwe successen kan zorgen in het Philips Stadion.

"Dan wordt hij genoemd en dan staat ineens heel Nederland op zijn kop", opent Van Hanegem in gesprek met FOX Sports. "Zo van 'nou, wat we nu binnen hebben gehaald, dat is bizar zo goed'. Ik heb hem bestudeerd toen hij met Red Salzburg tegen Ajax speelde (in de Europa League in 2014, red.). Als je nu logisch nadenkt: Ajax is er nooit gewend aan gewend geweest om onder druk gezet te worden, meteen vanaf het begin erop. Nou, dat deed hij en Ajax wist het niet meer. Die kregen heel veel problemen. Kan gebeuren. Als je twee maanden verder bent en Ajax speelt er weer tegen, dan denk ik niet dat Ajax zich weer laat verrassen." Ajax verloor destijds met 0-3 en 3-1 van de Oostenrijkse topclub.

"Het is voetbal dat wij in Nederland graag zien, maar we moeten niet ineens doen alsof we met Schmidt een wereldwonder hebben binnengehaald", vervolgt Van Hanegem, die ook niet onder de indruk is van het feit dat Schmidt met Red Bull Salzburg in 2014 de Oostenrijkse dubbel in de wacht sleepte. "Ricardo Moniz won toch ook de beker met die ploeg? Dat is toch ook geweldig? En die wordt bij Excelsior bij het grof vuil gezet. Dan denk ik: Kom op, hé."

Schmidt is momenteel volop in voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen van PSV. Zijn ploeg vertrekt aankomend weekeinde richting Duitsland voor twee oefenwedstrijden aldaar. Zaterdag 8 augustus is SC Verl in vriendschappelijk verband de tegenstander van de Eindhovenaren. Een dag later volgt de ontmoeting met KFC Uerdingen 05. De eerste competitiewedstrijd is op 13 september tegen FC Groningen.