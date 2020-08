Uitgerekend De Ligt en De Jong kunnen Ten Hag enorm helpen

Ajax is inmiddels begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Nederland. In Europa moeten de prijzen van de huidige voetbaljaargang nog verdeeld worden. Vanaf woensdag gaat de Europa League weer van start, terwijl vanaf vrijdag de Champions League weer actief is. Ten Hag weet dat uitgerekend Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong Ajax een dienst kunnen verlenen.

Ajax plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League als de winnaar van het miljardenbal zich ook via de eigen competitie plaatst voor het volgende jaar. Bijna alle teams die nog actief zijn in het toernooi hebben zich reeds geplaatst voor de volgende editie, behalve Napoli en Olympique Lyon. Napoli eindigde als zevende in de Serie A, terwijl Lyon eveneens plek zeven veroverde in de Ligue 1.

EERSTE TRAINING ANTONY | From Sao Paulo to Amsterdam

De Jong neemt het zaterdag in het Camp Nou met Barcelona in de return van de achtste finale op tegen Napoli (heenwedstrijd 1-1), terwijl De Ligt met Juventus vrijdag in eigen huis strijdt tegen Lyon (heenwedstrijd 1-0). Ten Hag hoopt dat ex-Ajacieden De Jong en De Ligt er met hun clubs voor zorgen dat de Italiaanse en Franse club het Europese toernooi niet gaan winnen.

"Wel of niet doorgaan in de Champions League heeft een gigantische invloed op de rest. Dus bepaalde processen hebben we toen weleens doorgedrukt", vertelt de trainer van Ajax over de eerdere jaren waarin Ajax voorrondes moest spelen, geciteerd door Voetbal International. "Bijvoorbeeld in het brengen van spelers. Wij zaten in situaties dat iedereen er direct moest staan. Je moet bij Ajax altijd presteren, alleen het resultaat was destijds gelijk cruciaal."

"We hopen natuurlijk dat Olympique Lyon of Napoli de huidige editie van het toernooi niet wint", vervolgt Ten Hag zijn relaas. "Al het andere is gunstig voor ons, dan zitten we direct in het hoofdtoernooi. De kans is vrij groot, maar het is wel voetbal. Alles is mogelijk, dus zullen we er ook in bepaalde mate rekening mee moeten houden. Met het protest van AZ ben ik niet bezig", zegt Ten Hag over de poging van de Alkmaarders om alsnog een Champions League-ticket af te dwingen.