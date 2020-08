Ten Hag voorspelt heel veel nieuws: ‘Overmars is daar druk mee bezig’

Erik ten Hag houdt nog altijd rekening met transfers voor Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en André Onana. Het drietal wordt veelvuldig gelinkt aan clubs in heel Europa, maar vooralsnog staan ze onder contract bij Ajax. Ten Hag zegt dat er niet veel is veranderd in de laatste weken. "Ik denk dat we goede afspraken hebben met spelers die openstaan voor een transfer", laat de trainer van de Amsterdammers weten in gesprek met Voetbal International.

"We moeten ook aan onszelf denken en als alle andere alternatieven weg zijn, wordt een vertrek moeilijk", benadrukt Ten Hag. "Maar alles gaat op een respectvolle manier, waarin het belangrijk is om op een goede manier met elkaar te blijven communiceren. Spelers weten dat Ajax op dat vlak betrouwbaar is, en andersom moeten spelers ook de belangen van Ajax inzien."

Aad de Mos blikt vooruit op nieuwe Eredivisie-seizoen: 'Ajax wordt niet zomaar kampioen'

Ten Hag is blij met de komst van onder anderen keeper Maarten Stekelenburg. Hoewel Ajax Onana graag wil behouden, weet men dat de international van Kameroen gewild is. Ajax houdt rekening met een vertrek. "Dan hebben we in ieder geval met Stekelenburg een ervaren keeper aangetrokken, die in het profiel van Ajax past, met ontzettend veel ervaring in zijn bagage. Dan hebben we daar op geanticipeerd."

"Dat wil niet zeggen dat we niets meer doen als André weg zou gaan", verzekert Ten Hag. "Dan willen we uiteraard nog een keeper halen. Maar of dat in dezelfde kwaliteit kan, is de grote vraag. Met de komst van Stekelenburg zijn we in ieder geval voorzien", aldus de oefenmeester, die aangeeft dat de Eredivisionist binnenkort mogelijk met veel contractnieuws komt.

Ajax is nog altijd in gesprek met talenten Brian Brobbey, Sontje Hansen, Kenneth Taylor en Anass Salah-Edinne over een nieuwe deal. Aanvallende middenvelder annex vleugelspeler Naci Ünüvar en verdediger Devyne Rensch hebben reeds bijgetekend tot medio 2023. Ten Hag denkt dat er meer overeenkomsten gaan volgen. "Een aantal heeft bijgetekend, een aantal gaat dat nog doen. Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) is daar druk mee bezig en dat ziet er positief uit."