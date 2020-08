‘Dumfries kan naast fraaie transfer grijpen door gesprekken in Londen’

AC Milan komt in de zoektocht naar een rechtsback uit in Londen. The Guardian meldt dat de Italiaanse club momenteel in gesprek is met Tottenham Hotspur over een transfer van Serge Aurier. De concrete interesse in de rechtsback van the Spurs zou kunnen betekenen dat Denzel Dumfries, die al maandenlang wordt gelinkt aan AC Milan, toch niet naar Milaan zou verkassen.

Volgens The Guardian is Aurier het topdoelwit van AC Milan als het om de positie van rechtsback gaat. Het is echter niet uitgesloten dat de Italiaanse club alsnog werk maakt van Dumfries van PSV. Tegelijkertijd is het wel onwaarschijnlijk dat AC Milan voor vele miljoenen twee rechtervleugelverdedigers in korte tijd haalt, zo klinkt het.

Aurier, die sinds medio 2017 bij Tottenham actief is en nog twee seizoenen onder contract staat, leek vorig jaar al te vertrekken bij de Premier League-club. Paolo Maldini, technisch directeur van i Rossoneri, beaamde reeds dat de club vorig jaar loerde op de zestigvoudig international van Ivoorkust. "We hebben vorig jaar met zijn zaakwaarnemer gesproken", aldus de sportbestuurder.

Maldini denkt niet alleen aan de 27-jarige Aurier als nieuwe rechtsback. De oud-verdediger gaf aan dat AC Milan meerdere mogelijkheden bekijkt. Ook Dumfries staat op de radar van de nummer zes van de Serie A. De 24-jarige verdediger, die tot medio 2023 vastligt in Eindhoven, kon onlangs niet verzekeren dat hij ook komend seizoen bij PSV speelt.