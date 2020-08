Barcelona haalt uit: ‘Dit is een gebrek aan respect jegens zijn teamgenoten’

Josep Maria Bartomeu hekelt de beslissing van Arthur om niet meer terug te keren naar Barcelona. De middenvelder heeft ervoor gekozen, in afwachting van zijn transfer naar Juventus, in zijn vaderland Brazilië te blijven én deze maand geen Champions League-voetbal met de Catalanen te spelen. Barcelona ziet de absentie als contractbreuk en beraadt zich op stappen. “Dit is een gebrek aan respect jegens zijn teamgenoten”, zo benadrukt de voorzitter van Barcelona zondag in Sport.

“De selectie van Barcelona wil goed voor de dag komen in de Champions League. En het is ook een gebrek aan respect jegens de club”, vervolgt Bartomeu. “Het is niet logisch dat een voetballer bewust afhaakt als er zo’n belangrijke prijs op het spel staat. Het is niet te rechtvaardigen en totaal onbegrijpelijk.” Barcelona speelt komende zaterdag in het eigen Camp Nou tegen Napoli. Het eerste duel in Napels eindigde in 0-0. Het restant van het toernooi wordt op Portugese bodem afgewerkt.

Arthur speelde na het bekend worden van zijn transfer, die na afloop van de Champions League-deelname van Barcelona zou ingaan, geen minuut meer: zijn laatste optreden was een invalbeurt van vier minuten tegen Celta de Vigo (2-2) op 27 juni. Hij werd begin deze week weer terugverwacht in Catalonië voor een coronatest en de hervatting van de training. Arthur liet echter telefonisch weten dat hij zich oneerlijk voelt behandeld, omdat hij naar verluidt verplicht werd om een transfer naar de Serie A te maken, als onderdeel van de transfer van Miralem Pjanic.

Arthur kan op weinig mededogen rekenen van Bartomeu. De sportbestuurder wijst erop dat de Braziliaan de transfer naar Juventus zelf in werking heeft gesteld. “We hebben het over een voetballer die vanwege zijn financiële eisen geen nieuw contract met Barcelona kon ondertekenen”, legt Bartomeu uit. “Hij had een beter aanbod op zak en dat hebben we bestudeerd. Barcelona kon dat voorstel niet evenaren en hij sprak zijn vertrekwens uit. Op dat moment kwam alles in een stroomversnelling.”

Barcelona en Arthur kwamen volgens Bartomeu overeen dat hij tot het einde van de Champions League bij de club zou blijven. “Het is een voetballer met een belangrijke rol in het team en hij kon ons helpen. Maar hij is niet teruggekeerd na zijn minivakantie. Dat is onacceptabel gedrag. Er is geen enkel argument voor zijn ongegronde afwezigheid. Hij zei: ‘ik keer niet terug, ik blijf in Brazilië’. Niemand van de club heeft toestemming gegeven.”

De verkapte ruildeal tussen Arthur en Pjanic werd volgens diverse Spaanse media door het bestuur van Barcelona niet geïnitieerd om sportieve redenen, maar om de begroting van dit seizoen sluitend te kunnen krijgen. De houding van Arthur, die eerder al geeuwend werd gefotografeerd op de reservebank, wordt door Barcelona ook niet begrepen omdat Pjanic zich ondertussen wél volledig blijft inzetten voor Juventus.