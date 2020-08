‘Manchester United wil De Gea vervangen door zoon van legende’

Manchester United staat mogelijk voor een sensational move, zo verzekeren Engelse media zondag. De topclub zou de komst van Kasper Schmeichel van Leicester City overwegen. De 33-jarige zoon van clublegende Peter Schmeichel is een van de kandidaten om het probleem tussen de palen bij the Mancunians op te lossen, zo klinkt het. De komst van Schmeichel zou vrijwel zeker het vertrek van David de Gea betekenen.

De Gea is bezig aan een bijzonder wisselvallig seizoen en met name vlak voor én na de coronastop viel de Spaans international op de nodige fouten te betrappen. Manager Ole Gunnar Solksjaer bleef vertrouwen houden in De Gea en zal de doelman ook waarschijnlijk blijven opstellen in het restant van de Europa League-campagne. Achter de schermen zou de Noor echter zijn zorgen over de wisselvallige optredens van De Gea hebben geuit.

De 33-jarige Schmeichel genoot zijn jeugdopleiding bij Manchester City, waar zijn vader ook in het doel stond. Hij kwam daarna uit voor Notts County en Leeds United, alvorens hij faam maakte bij Leicester City. De Deens international had een groot aandeel in het verrassende landskampioenschap van 2015/16. Schmeichel ondertekende in augustus 2018 een nieuw contract voor vijf seizoenen in het King Power Stadium en dus is de onderhandelingspositie van the Foxes bijzonder sterk.

Met een weeksalaris van ongeveer vier ton is De Gea de absolute grootverdiener van Manchester United. Een rol als stand-in van Schmeichel ligt dan ook niet voor de hand. Een uitgaande transfer van de ex-doelman van Atlético Madrid zou ook de financiële positie van United in de gesprekken met Leicester City verbeteren. De salariseisen van Schmeichel zullen waarschijnlijk geen obstakel zijn. Na zijn contractondertekening in 2018 verdient de doelman, net als Jamie Vardy, momenteel circa 145.000 euro per week.

Het is nog onduidelijk wat Manchester United met Dean Henderson van plan is, ook omdat de toekomst van Sergio Romero nog niet duidelijk is. Laatstgenoemde lijkt Old Trafford deze zomer te gaan verlaten. Henderson liet afgelopen seizoen op huurbasis bij Sheffield United een uitstekende indruk achter en hij wil komend seizoen niet als tweede of derde doelman fungeren. De kans is groot dat de 23-jarige Engelsman opnieuw zal worden uitgeleend, ook omdat Solskjaer twijfels heeft over zijn capaciteiten om nu al eerste doelman te zijn.