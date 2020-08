Real Madrid is voor twintig miljoen euro dicht bij deal in Italië

Real Madrid lijkt definitief afscheid te gaan nemen van Borja Mayoral. Marca weet zaterdagavond laat namelijk te melden dat de 23-jarige aanvaller op het punt staat de Koninklijke te verlaten voor een avontuur in Italië bij Lazio. Mayoral gaat Real Madrid naar verluidt ongeveer twintig miljoen euro opleveren.

Mayoral is afkomstig uit de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in oktober 2015 onder Rafael Benítez in de hoofdmacht van de Spaanse grootmacht. De spits kwam sindsdien echter tot slechts 31 wedstrijden voor Real Madrid (7 doelpunten en 4 assists), mede door diverse verhuurperiodes elders.

Mayoral werd de afgelopen jaren namelijk door Real Madrid ondergebracht bij VfL Wolfsburg en Levante. Voor die laatste club speelde hij het afgelopen seizoen 34 wedstrijden in LaLiga, waarin hij 8 doelpunten wist te maken en bijdroeg aan de handhaving op het hoogste niveau in Spanje.

De Spaans jeugdinternational heeft echter geen toekomst bij Real Madrid en lijkt deze zomer definitief van de loonlijst in het Santiago Bernabéu geschrapt te gaan worden. Lazio heeft namelijk een bedrag van circa twintig minuten euro over om het tot medio volgend jaar doorlopende contract van Mayoral af te kopen en is dicht bij een akkoord met Real Madrid, zo klinkt het vanuit Spanje.