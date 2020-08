Rentree Merih Demiral valt in het water; Immobile claimt legendarisch record

Juventus heeft het seizoen niet in stijl weten af te sluiten. De landskampioen verloor zaterdagavond op de laatste speeldag zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt met 1-3 van AS Roma. Justin Kluivert deed de laatste twintig minuten als invaller mee bij de Romeinen, die het seizoen als vijfde eindigen en zodoende volgend jaar actief zullen zijn in de Europa League. Merih Demiral speelde bij Juventus zijn eerste wedstrijd sinds 6 januari. Tegelijkertijd ging Lazio met 3-1 onderuit op bezoek bij Napoli, maar de ploeg van trainer Simone Inzaghi was al verzekerd van de vierde plaats en hielp topscorer Ciro Immobile bovendien aan een fraai record.

Juventus - AS Roma 1-3

Bij Juventus was het vizier reeds gericht op het Champions League-duel van volgende week met Olympique Lyon, want behalve De Ligt ontbraken ook onder anderen Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala in de wedstrijdselectie van Maurizio Sarri. Gonzalo Higuaín kreeg daardoor zijn kans in de punt van de aanval en hij bewees al na vijf minuten voetballen zijn waarde. De Argentijnse veteraan reageerde in de doelmond attent nadat Adrien Rabiot een hoekschop had verlengd: 1-0. AS Roma had echter niet lang nodig om te antwoorden, want een rake kopbal van Nikola Kalinic betekende in de 23ste minuut alweer de gelijkmaker.

Het elftal van trainer Paulo Fonseca pakte door en wist de wedstrijd nog in de eerste helft volledig te kantelen. Riccardo Calafiori verdiende op slag van rust een strafschop, waarna Diego Perotti Wojciech Szczesny vanaf elf meter de baas was: 1-2. Kort na de onderbreking wist AS Roma verder weg te lopen van Juventus. Nicolò Zaniolo had een prachtige steekpass in huis op Perotti, waarna de spelmaker oog in oog met Szczesny koelbloedig afrondde. Vlak daarvoor had Demiral overigens als invaller zijn rentree gemaakt bij Juventus, nadat de Turkse verdediger in januari een ernstige knieblessure had opgelopen.

Napoli - Lazio 3-1

Doordat Ronaldo niet van de partij was bij Juventus, wist Immobile op voorhand al dat hij het seizoen zou afsluiten als topscorer van de Serie A. De dertigjarige spits van Lazio maakte tegen Napoli echter nog jacht op het Serie A-record van Higuaín, die in het seizoen 2015/2016 36 doelpunten maakte namens Napoli, meer dan welke speler dan ook ooit in één voetbaljaargang in de Serie A. Immobile had niet lang nodig om het record van Higuaín te evenaren, want hij wist het net al na 22 minuten te vinden op aangeven van Adam Marusic.

Het betekende de 1-1 in de wedstrijd, want Fabián Ruiz had Napoli in de negende minuut aan de leiding gebracht. De Spaanse middenvelder werd op ongeveer twintig meter van het doel vrijgespeeld door Dries Mertens, waarna hij bijna uit stand zeer fraai de bovenhoek vond. Mertens was ook belangrijk bij de 2-1, kort na rust. De Belg werd in de zestien gevloerd door Marco Parolo, waarna de strafschop die volgde werd benut door Lorenzo Insigne. Matteo Politano bepaalde in blessuretijd de eindstand, na weer een assist van Mertens.