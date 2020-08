Ibrahimovic neemt verwoestend revanche; Inter deelt genadeklap uit

AC Milan heeft het seizoen in de Serie A uitstekend afgesloten. De ploeg van Stefano Pioli, die gedurende de hele hervatting ongeslagen bleef, won met speels gemak van Cagliari: 3-0. Zlatan Ibrahimovic hielp in de eerste helft een penalty om zeep, maar nam na rust met een vernietigende uithaal revanche. Internazionale hield de tweede plek in de Serie A vast door met 0-2 af te rekenen op bezoek bij directe concurrent Atalanta.

AC Milan - Cagliari 3-0

Vanaf het begin was duidelijk dat AC Milan tegen Cagliari een surplus aan kwaliteit op het veld had staan. Al in de tiende minuut werden i Rossoneri geholpen door verdediger Ragnar Klavan, die de bal na een schot op de paal van Rafael Leão ongelukkig in het eigen doel werkte: 1-0. Leão was daarna op schitterende wijze dichtbij de tweede treffer, maar had de pech dat zijn omhaal tegen de lat kwam. Ibrahimovic kopte op slag van rust de bal tegen de hand van Sebastian Walukiewicz, waarna de scheidsrechter volgens goed Italiaans gebruik direct naar de stip wees. Ibrahimovic ging zelf achter de bal staan, maar schoot niet ver in de hoek en zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Alessio Cragno.

In de tweede helft nam de Zweedse routinier revanche voor zijn gemiste strafschop. Ibrahimovic ontving de bal in de 55ste minuut aan de rechterkant van het strafschopgebied van Samu Castillejo, nam rustig aan, en pegelde hem met verwoestende kracht in het dak van het doel: 2-0. De assistgever bij het doelpunt van Ibra was twee minuten later zelf verantwoordelijk voor de 3-0. Castillejo ontving de bal in de zestien van Giacomo Bonaventura, draaide sierlijk weg uit de rug van zijn tegenstander en trof eenvoudig doel.

Atalanta - Internazionale 0-2

Internazionale kende een bliksemstart in Bergamo, want binnen de minuut stond het eerste doelpunt op het scorebord. Een indraaiende voorzet van Ashley Young vanaf de linkerkant werd gemist door doelman Pierluigi Gollini, waardoor Danilo D'Ambrosio van dichtbij kon inkoppen: 0-1. Young voelde zich op de linkerflank duidelijk als een vis in het water: in de twintigste minuut kwam de Engelsman opnieuw naar binnen, om met een perfect geplaatst schot vanaf de rand van de zestien ditmaal zelf te scoren: 0-2. Atalanta kreeg op slag van rust een goede kans om wat terug te doen, maar een volley van Mario Pasalic werd ternauwernood geblokt door Young.

Het duurde tot aan de slotfase van de wedstrijd totdat een échte kans op een treffer kreeg. Die kwam in de 83ste minuut voor Robin Gosens, nadat de opgestoomde linkervleugelverdediger via een goede steekbal van Luis Muriel opdook voor het doel van Inter. Het puntertje van de Nederlandse Duitser ging echter net naast. Daarna was Atalanta nog dreigend via schoten van Ruslan Malinovskyi en Jacopo Da Riva, maar Inter hield uiteindelijk vrij eenvoudig stand.