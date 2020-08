Buijs heeft verrassende positie in gedachte voor Robben bij FC Groningen

Arjen Robben is komend seizoen bij FC Groningen een kandidaat op twee posities. Hans Kraay junior verklapt zaterdagavond voorafgaand aan het oefenduel van de noorderlingen met Heracles Almelo dat de 36-jarige vedette in het beoogde 4-2-3-1-systeem van trainer Danny Buijs een optie is als rechtsbuiten én als nummer tien.

Robben moet het eerste oefenduel van FC Groningen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen nog missen omdat hij niet volledig fit is. Als alles echter volgens planning verloopt, zal hij volgende maand aan de aftrap verschijnen tegen PSV in de seizoensouverture van de Eredivisie. Ronald de Boer vraagt zich in de studio van FOX Sports af welke rol Buijs in zijn elftal voor ogen heeft voor Robben en Hans Kraay heeft direct navraag gedaan bij de oefenmeester van FC Groningen.

"Ik kan op je wenken bedienen: Buijs kiest voor een soort 4-2-3-1-systeem. Arjen Robben gaat óf kort achter de nummer negen spelen, óf hij gaat hangend als rechtsbuiten spelen. Dat hebben hij en Buijs samen besproken: het wordt één van de twee rollen", zegt de verslaggever voor de camera van FOX Sports.

Dat Robben uit de voeten kan als rechtsbuiten is geen geheim, daar hij veruit het grootste gedeelte van zijn carrière op die positie speelde. Hij speelde ook vaak als linksbuiten, maar strikt in de as van het veld werd de ex-speler van onder meer Chelsea, Real Madrid en Bayern München zelden geposteerd.

Buijs heeft hoe dan ook goede hoop dat Robben van veel waarde kan zijn voor FC Groningen. "Je ziet dat alles bij hem in de hoogste kwaliteit gaat: de aanname, de passing, de keuzes die hij maakt. Wij kunnen ook wijzer worden van alles wat hij heeft meegemaakt op het hoogste niveau, toch een ander niveau dan waar wij op acteren. Dat zijn dingen waar wij veel van kunnen leren", zo zegt de coach.