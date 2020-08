Fenomenale Aubameyang stift Arsenal prachtig naar winst in FA Cup

Arsenal heeft zaterdagavond zijn veertiende FA Cup uit de clubhistorie gewonnen. De ploeg van manager Mikel Arteta was op Wembley met 2-1 te sterk voor Chelsea. Christian Pulisic zette the Blues al snel op voorsprong, maar Pierre-Emerick Aubameyang werd uiteindelijk met twee doelpunten de absolute uitblinker, waarbij vooral de laatste treffer van de 31-jarige spits imponerend was. Door de winst heeft Arsenal volgend seizoen toegang tot de groepsfase van de Europa League.

Chelsea had zich geen betere start van de finale kunnen wensen. Het elftal van manager Frank Lampard zag Aubameyang in de openingsfase net naast koppen en sloeg vervolgens aan de andere kant toe. Mason Mount vond in het drukke zestienmetergebied ploeggenoot Olivier Giroud, die met een fraaie achterwaartse voetbeweging Pulisic aan het werk zette. De Amerikaan zette met een slimme aanname Kieran Tierney te kijk en kon van heel dichtbij afronden: 0-1.

Het duurde even voordat Arsenal er in slaagde om het initiatief over te nemen van Chelsea. De 25ste minuut van de wedstrijd leek het omslagpunt, op het moment dat een schitterend doelpunt van Nicolas Pépé werd afgekeurd vanwege buitenspel. Een minuut later versierde Aubemeyang een penalty, door in de diepte César Azpilicueta af te troeven en de verdediger van Chelsea te dwingen tot een overtreding. Azpilicueta kwam goed weg met geel, waarna Aubameyang de bal vanaf elf meter feilloos in de rechterhoek plaatste: 1-1.

Arsenal zette gedurende de eindfase van de eerste helft vrijwel continu veel druk op het doel van Chelsea, maar tot échte schietkansen leidde dat niet. Azpilicueta moest zich na 37 minuten laten vervangen vanwege een hamstringblessure en datzelfde lot zou Pulisic aan het begin van de eerste helft ondergaan. De aanvaller kwam na een lange en indrukwekkende sprint één-op-één tegen Arsenal-doelman Damián Martínez, maar kon door een onderweg opgelopen blessure slechts een zwak schot produceren. Pulisic schreeuwde het uit van de pijn en verliet al hinkend het veld.

Net op het moment dat Chelsea controle over de wedstrijd leek te hebben, sloeg Arsenal in de tegenstoot toe. Pépé kwam vanaf de rechterflank naar binnen en speelde met een lage bal Aubameyang aan. De Frans-Gabonees dreigde met rechts te gaan schieten, maar kapte in plaats daarvan verdediger Kurt Zouma uit en verschalkte doelman Willy Caballero vervolgens met een subtiele stift met links: 2-1. Niet lang na de goal moest Chelsea verder met tien man, omdat Mateo Kovacic voor een ogenschijnlijk lichte overtreding op Dani Ceballos zijn tweede gele kaart kreeg. Met een man minder slaagde Chelsea er geen moment in gevaarlijk te worden, waardoor Arsenal de 2-1 stand eenvoudig vasthield.